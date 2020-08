Teambaas Seidl: "McLaren tevreden met gestage progressie"

Het team staat derde in het constructeursklassement, achter Mercedes en Red Bull maar voor bijvoorbeeld Ferrari en McLaren's motorleverancier Renault. Teambaas Andreas Seidl is in zijn sas met de progressie die het voormalige topteam maakt, maar waakt voor al te veel tevredenheid.

Mclaren moet de MCL35 blijven doorontwikkelen als de stal het middenveld wil blijven aanvoeren, zei de Duitser na afloop van de Britse Grand Prix waarin Norris vijfde werd en Sainz door een lekke band buiten de punten viel. “Het was goed om te zien dat de upgrades die we hadden gemonteerd in de race ook daadwerkelijk werkten. Het is opnieuw een bevestiging dat de strijd met de Renaults en Ferrari erg close is. Het is een kwestie van het ieder weekend weer voor elkaar hebben en er zeker van zijn dat we upgrades blijven brengen.”

Bij die doorontwikkeling wordt naar alle aspecten van de auto gekeken, aldus Seidl. “Als je onze auto vergelijkt met Mercedes dan is het duidelijk dat we op alle fronten achter lopen. Het is een continu proces, vooral op het gebied van aerodynamica, maar ook om meer downforce op de auto te krijgen en de gevoeligheid voor trillingen te verbeteren. Wat we bijvoorbeeld vrijdag [in Silverstone] brachten waren vooral verbeteringen aan de vloer en voorvleugels die voor meer downforce zorgden en een paar gevoeligheden verminderden.”

Kleine, maar noodzakelijk stapjes dus, concludeert Seidl. “Het is belangrijk om continu dit soort kleine stapjes te blijven maken, dat is ons plan tot aan het einde van dit seizoen. Het is duidelijk dat onze auto nog veel meer in zich heeft en het is goed om te zien dat de wagen reageert op de ontwikkelingen. Wat we thuis in de windtunnel zien is erg bemoedigend en het is belangrijk dat we die upgrades snel blijven brengen.”

Naast het gestaag blijven sleutelen aan de auto is de betrouwbaarheid een belangrijke factor voor de opmars van McLaren. Waar het team vorig jaar in de eerste vier races drie keer uitviel, daar scoort het dit jaar honderd procent. “Als je naar de eerste vier races kijkt, dan is het bemoedigend te zien hoeveel punten we al hebben gescoord. Het is goed om te zien dat we elke keer met beide auto’s in Q3 zitten en we altijd om de punten strijden. Bovendien zijn we in alle vier races met beide auto’s aan de finish gekomen en dat geeft aan dat we als team op de goede weg zitten”, vervolgt Seidl.

Toch is de Duitser realistisch. “We staan nu derde in het constructeursklassement, maar we weten dat het moeilijk zal worden om die positie vast te blijven houden. Er zijn zeker snellere auto’s die nu nog achter ons staan. Maar tegelijkertijd weten we ook dat we nog veel potentie hebben. Er zijn nog veel dingen die we beter kunnen doen en er komen nog upgrades dus we hebben alles in eigen hand.”

Met medewerking van Adam Cooper