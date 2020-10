Ricciardo: Snelle laatste bocht kan helpen met inhalen

Voorafgaand aan de Grand Prix van Portugal werd niet verwacht dat er veel ingehaald zou worden op Portimao, maar de race stond uiteindelijk bol van de strijd en inhaalacties. De layout van het circuit maakte het bovendien voor coureurs mogelijk om bochtenlang wiel aan wiel te rijden in de strijd om posities. Dat er goed ingehaald kon worden, is volgens Ricciardo te danken aan twee factoren: enerzijds het gladde asfalt, anderzijds de aard van de laatste bocht op het circuit. “Een van de trends is volgens mij een snelle laatste bocht”, verklaarde de Renault-coureur na de race, waarbij hij ook wijst naar de levendige race op Mugello. De laatste bocht op dat circuit is ook snel.

“Het geeft je de kans om al snel in de slipstream te duiken, een beetje zoals op Mugello. De laatste bocht is behoorlijk snel en je pakt veel eerder een slipstream mee. Kijk maar naar Barcelona: daar trek je op uit een langzame chicane en heb je een accordeon-effect waarbij je weet dat de auto een gebrek aan tractie heeft. Tegen de tijd dat je een tow krijgt, ben je al halverwege het rechte stuk en is het te laat. Ik denk dus dat een snelle bocht voor het rechte stuk helpt, omdat je sneller in de slipstream zit en dat stimuleert het inhalen. Wat ook meespeelt, is dat dit baanoppervlak zo glad was. Er werden fouten gemaakt en het was makkelijk om een slipstream of kans te pakken als jij een goede lijn reed en de auto voor je dat niet deed.”

Ricciardo ziet hierdoor dan ook een kans om het circuit van Barcelona te verbeteren. Inhalen is bijzonder moeilijk gebleken, zeker sinds in 2007 een aangepaste laatste sector werd geïntroduceerd. Daarbij werd de snelheid uit de laatste bocht gehaald door er een langzame chicane voor te plaatsen. Destijds werd die verandering toegepast om het inhalen te bevorderen, maar Ricciardo pleit nu dus om die verandering terug te draaien. “Ik zou het geweldig vinden om terug te gaan naar het oude circuit met de oude laatste sector. Ik denk dat er dan veel meer ingehaald zou worden op dat circuit, dus hopelijk krijgen we dat voor elkaar.”

Met medewerking van Jonathan Noble