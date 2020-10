Massa: Schumacher werkte harder, maar Hamilton is getalenteerder

Hamilton is hard op weg om de nog staande records van Schumacher te verbreken. Zondag nam hij met zege 92 het recordaantal overwinningen alleen in handen, terwijl de Brit ook de grote favoriet is om dit jaar zijn zevende wereldtitel te pakken. Daarmee zou hij de Duitser evenaren. De recordjacht van Hamilton is voer voor vergelijkingen met Schumacher. Felipe Massa heeft beide rijders van dichtbij ervaren: Schumacher als teamgenoot bij Ferrari, Hamilton als rivaal in onder andere de spannende titelstrijd van 2008.

In de podcast In the Fast Lane zei Massa dat Schumachers arbeidsethos wat betreft fitness en het afstellen van de auto ongeëvenaard is, maar dat Hamilton van nature misschien wel iets meer talent bezit. “Het is moeilijk vergelijken. Ik reed niet in hetzelfde team met Lewis. Je moet echt met beide in dezelfde auto rijden en de data begrijpen om ze te kunnen vergelijken”, beseft Massa. Toch doet de Braziliaan een poging om de coureurs tegen elkaar af te zetten. “Maar ze zijn allebei zeer getalenteerd en anders, en op zoveel vlakken complete coureurs. Op het technische vlak was Michael iets beter.”

“Ik zie Lewis niet keihard werken met de engineers om alles aan de technische zijde te begrijpen. Ik denk niet dat hij de auto voor 100 procent kent. Maar de snelheid en het talent… Michael trainde zeer fysiek en hij was heel goed aan de technische kant. Ik weet niet of Hamilton qua trainen ook zo is, maar aan de technische kant was hij niet zoals Michael. Maar hij doet alles op een perfecte manier. Misschien heeft hij zelfs wel meer talent [dan Schumacher]. Want zelfs als hij niet zo hard werkt, kan hij alles op een perfecte manier uitvoeren.”

Dat Hamilton van nature zeer getalenteerd is, kwam volgens Massa tot uiting tijdens zijn debuutseizoen in de Formule 1 in 2007. Dat jaar deelde hij een team met regerend tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso, die hij in de onderlinge strijd wist te verslaan. “Vanaf zijn debuut was het duidelijk dat Lewis zeer getalenteerd was. Hij won de titel [in 2007] niet omdat hij wat fouten maakte, misschien miste hij in sommige races wat ervaring. Ik herinner me dat hij in China van de baan ging bij het inrijden van de pits”, zei Massa.

“Uiteindelijk won hij de titel niet door een paar fouten, maar ook het gevecht dat hij met Alonso had binnen het team. Maar hij liet zien over talent te beschikken. Hij liet zien dat hij anders was, dat hij alle rijders kon verslaan. Hij liet dat meteen zien in zijn eerste jaar met Fernando, die ook een geweldig talent is… hij versloeg Fernando in zijn eerste jaar in de Formule 1. Uiteindelijk laten zijn cijfers zijn kwaliteiten zien, waar hij toe in staat is. De getallen blijven dat laten zien, want hij gaat alle records in de Formule 1 verbreken. Misschien komt hij dit jaar op gelijke hoogte met Michael qua wereldtitels - dat is ongelooflijk.”

Met medewerking van Andrew van Leeuwen