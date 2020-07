Verstappen: "Mooi om Alonso terug te zien, hij is nog op niveau"

Sinds zijn eerste afscheid in 2018 is Alonso weggeweest uit de Formule 1, maar geruchten over zijn terugkeer allerminst. Sterker nog: bij ieder vacant zitje kwam de naam van de tweevoudig wereldkampioen voorbij. Na het aangekondigde Renault-vertrek van Daniel Ricciardo bleek het bingo: Alonso keert terug bij zijn oude liefde. Op het moment van zijn rentree in Melbourne zal Alonso 39 jaar zijn en die leeftijd roept natuurlijk vragen op. Want kan dat nog wel in F1? Fans en volgers hebben twijfels, maar bij de huidige F1-coureurs overheerst het respect.

Zo ook bij Verstappen, die de rentree van Alonso overwegend positief voor de sport noemt. "Renault zal haar eigen redenen hebben voor de terugkeer van Alonso, maar ik vind het gewoon mooi dat Fernando er volgend jaar weer bij is", aldus Verstappen tijdens een videosessie met de Nederlandse pers - waaronder Motorsport.com. "Het geeft vooral aan hoe gedreven hij is en hoe mooi hij deze sport nog altijd vindt." Of Alonso nog fatsoenlijk kan meekomen, ligt volgens Verstappen vooral aan het materiaal. Aan de capaciteiten van de Spaanse routinier twijfelt hij niet. "Ik kijk ernaar uit om weer tegen hem te rijden. Ik hoop dat hij competitief is met deze auto, maar verwacht dat hij dat zelf [als coureur] nog wel is."

Die laatste woorden worden ondersteund door Hamilton, die in 2007 als McLaren-teamgenoot nog een jaar rollebollend over straat ging met Alonso. Daarna is het onderlinge respect echter danig gegroeid, zo bleek ook weer tijdens de online persconferentie in Spielberg. "De ervaring van Alonso is cruciaal, zeker voor een team als Renault. Ik weet natuurlijk nog niet hoe het voelt om bijna veertig te zijn als F1-coureur, maar toen Michael [Schumacher] op die leeftijd terugkeerde stond hij er fysiek ook best goed voor. Ik weet zeker dat Fernando fysiek ook in zeer goede doen is bij zijn rentree."

