Officieel: Alonso keert bij Renault terug in de Formule 1

Alonso vierde in zijn eerste periode met Renault grote successen: vijftien overwinningen en twee wereldtitels tussen 2003 en 2006. Een slordige twaalf jaar - en een tweede stint bij Renault - later raakte zijn liefde voor de Formule 1 bekoeld. Talloze problemen in dienst van McLaren lagen daaraan ten grondslag. Alonso zei de koningsklasse eind 2018 vaarwel en keek veelvuldig om zich heen, met onder meer deelnames aan de Indy 500, de 24 uur van Le Mans en zelfs de Dakar Rally.

Maar oude liefde roest niet, ook niet bij de coureur uit Oviedo. Alonso heeft de deur richting de Formule 1 altijd op een kier gehouden en opende die deur nog iets verder toen Daniel Ricciardo zijn vertrek bij Renault aankondigde. Aan de ene kant is het best opmerkelijk dat Alonso uitgerekend dat zitje overneemt. De Spanjaard gaf in eerste instantie aan alleen in een winnende auto te willen stappen en de huidige Renault is dat allerminst. Maar kansen aan de absolute top blijken schaars, waardoor Alonso zijn bakens heeft verzet. De inmiddels 38-jarige piloot gaat voor het maximaal haalbare en dat blijkt een derde periode bij Renault F1 te zijn, bestaande uit minimaal twee jaar. "Ik keer met een groot gevoel van trots en een intense emotie terug naar het team dat me aan het begin van mijn carrière de kans heeft gegeven. Dat team geeft mij nu weer een kans, ditmaal om terug te keren op het hoogste niveau. Mijn ambities en doelen zijn in lijn met die van Renault."

Ocon ziet Alonso als gedroomde teamgenoot

Bij de formatie van Cyril Abiteboul zal hij volgend jaar opdraven als teamgenoot van Ocon, die al een verbintenis voor 2021 heeft. Voorafgaand aan de Oostenrijkse GP liet de Fransman weten reikhalzend uit te kijken naar de samenwerking met Alonso, zijn jeugdidool. "Mijn persoonlijke voorkeur heeft geen invloed op de keuze van het team hoor, maar ik heb een erg goede relatie met Fernando", reageerde hij op een vraag van Motorsport.com. "Ik heb in mijn leven slechts één helm met een andere coureur geruild en dat was met Fernando. Hij was degene, door zijn gevechten met Michael Schumacher, waardoor ik verliefd ben geworden op deze sport. Ik zou heel blij zijn met hem als teamgenoot." Vanaf volgend jaar wordt dit werkelijkheid en staat Alonso weer op de grid voor zijn achttiende F1-seizoen.