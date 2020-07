Sochi werkt aan 'gedetailleerd' plan voor F1-race met publiek

Formula One Management maakte vrijdag bekend dat de Grand Prix van Rusland samen met een race op Mugello – onder de naam Grand Prix van Toscane – aan de definitieve kalender voor 2020 zijn toegevoegd. Die kalender bestaat nu uit tien races.

De F1-race in Sochi vindt ‘gewoon’ plaats op 27 september, de datum die het ook op de oorspronkelijke kalender innam. De eerder stilgelegde kaartverkoop is weer opgestart en de mensen achter de Sochi Autodrom hebben laten weten dat er inderdaad publiek bij de race aanwezig zal zijn. “Het zal een ongelooflijk festival worden voor zoveel mogelijk publiek. Het toeschouwersaantal blijft jaar na jaar op een goed niveau en we zijn er zeker van dat de uitdagingen dit jaar geen obstakel zullen vormen voor de autosportfans. We werken nauwgezet aan een plan om de toeschouwers veilig te kunnen ontvangen”, aldus promotor Alexey Titov.

Het Formule 1-seizoen werd in maart ruw verstoord toen voorafgaand aan de Grand Prix van Australië bleek dat het coronavirus de paddock was binnengeslopen. Het seizoen werd uitgetseld en ging vorig weekend dan eindelijk weer van start met de Grand Prix van Oostenrijk. Inmiddels zijn tien Grands Prix bevestigd waarbij de eerste races zijn aangemerkt als ‘gesloten evenementen’ zonder publiek en met strenge veiligheids- en gezondheidsmaatregelen.

Mogelijk kunnen er verderop in het seizoen, bijvoorbeeld op Monza (6 september) en Mugello (13 september) al wel toeschouwers bij zijn, maar daar is nog geen besluit over genomen.

Met medewerking van Luke Smith