Verstappen draait alvast warm en geeft Porsche de sporen in Aragon

Begin februari voelde Max Verstappen al eens een Porsche 911 GT2 RS Clubsport aan de tand op het circuit van Estoril en zaterdag was het circuit van Aragon aan de beurt. Verstappen draaide zich alvast warm met een circuitdag, waarbij hij de baan deelde met Thierry Vermeulen. Laatstgenoemde kwam vorig jaar onder meer uit in de Porsche Carrera Cup Benelux en betwiste in januari de 24 uur van Dubai. Dat zou onder meer gebeuren met zijn leermeester Jos Verstappen, al wist Vermeulen ook zonder Verstappen senior - die op het laatste moment verstek moest laten gaan wegens privémstandigheden - naar eremetaal te rijden.

Max Verstappen is logischerwijs in voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen, dat komende week wordt afgetrapt met een eerste testweek in Barcelona - officieel een shakedown genoemd. Vorig week heeft de regerend wereldkampioen de nieuwe Red Bull RB18 al eens de sporen mogen geven. Het gebeurde donderdag tijdens een 'geheime' sessie op het circuit van Silverstone, waar ook voor het eerst een glimp van de 2022-creatie te zien was. Bij de launch toonde Red Bull immers nog een show car voorzien van een nieuwe livery.

Bij uitgelekte foto's van de Silverstone-filmdag - waarop een team maximaal honderd kilometer met demobanden van Pirelli mag afwerken - valt onder meer de voorwielophanging van Red Bull op. Als die beelden wél de daadwerkelijke situatie weergeven, kiest Red Bull anno 2022 voor een trekstangvoorwielophanging, oftewel een pull-rod systeem. De formatie van Verstappen en Sergio Perez zou in navolging van McLaren het tweede team zijn dat die weg dit jaar bewandelt.