Hamilton na doodsbedreigingen Latifi: “Sociale media moeten meer doen”

Nadat Nicholas Latifi met zijn crash voor een safety car zorgde en onbedoeld een rol speelde in de titelstrijd, kreeg de Canadees het zwaar voor de kiezen. Online ontving de Williams-rijder haatvolle berichten, met meerdere doodsbedreigingen als dieptepunt. Latifi zag zich tijdens een verblijf in Londen zelfs genoodzaakt om beveiliging voor zichzelf en zijn vriendin te regelen.

Het zijn taferelen die geen plek in de Formule 1 hebben, al merkt Lewis Hamilton op dat het probleem vele malen groter is. “Jammer genoeg is er in dat opzicht nog maar weinig veranderd. Sociale media-platformen hebben te weinig werk verricht om dit soort dingen aan te pakken. We moeten nog altijd druk op hen uitoefenen om dingen te veranderen”, laat Hamilton aan onder meer Motorsport.com weten.

“Geestelijke gezondheid is een belangrijk onderwerp en door sociale media krijgen veel mensen met deze misstanden te maken. Niemand verdient zoiets en het moet op geen enkele manier getolereerd worden”, vervolgt de zevenvoudig wereldkampioen. Hij vindt het aan de platformen zelf om in te grijpen. “Zij kunnen dingen veranderen, maar lijken dit niet snel genoeg te doen. Daarom moeten we druk op de ketel blijven zetten. Heel veel mensen hebben een passie voor deze sport, maar dat moet wel op een positieve manier tot uiting komen en zeker niet op zo'n negatieve manier.”

Latifi heeft zijn ervaringen naar buiten gebracht in een open brief, waarna Hamilton zijn collega een bericht heeft gestuurd. “Ik heb contact gehad met Nicholas, ja. Hij heeft mijn volledige steun, ik weet namelijk hoe lastig het in dergelijke situaties kan zijn. Het is belangrijk voor hem om te weten dat mensen hem steunen.”

Russell: "Toetsenbord geen vrijbrief om alles maar te versturen"

Ook George Russell, die in de voorbije twee jaar teamgenoot van Latifi is geweest bij Williams, noemt de online bedreigingen volstrekt onacceptabel. “Ik vind het verschrikkelijk voor Nicholas, hij is zo’n aardige jongen. Hij heeft zich enorm ontwikkeld en foutjes worden nou eenmaal gemaakt in deze sport – dat weet ik ook uit ervaring. Hij verdient dit absoluut niet en in dat opzicht moet er veel meer worden gedaan voor atleten of mensen in de spotlights. Mensen met een computer zien het hebben van een toetsenbord als een vrijbrief om alles maar te versturen en te zeggen tegen mensen die een carrière proberen op te bouwen”, besluit de nieuwbakken Mercedes-coureur.

Video: Het eerste media-optreden van Hamilton na Abu Dhabi besproken in de F1-update