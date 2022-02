Wie denkt dat de openingsrace van het Formule 1-seizoen 2015 in Melbourne de eerste keer was dat een Hamilton, Verstappen en Magnussen zich opmaakten voor een strijd op de baan, zit mis. In januari 1996, tijdens de Autosport International in het NEC in Birmingham, prijkten deze drie namen ook al op de inschrijflijst.

Op dat moment was Kevin Magnussen pas drie jaar oud, en Max Verstappen moest nog geboren worden. Het ging in dit geval dan ook op de 11-jarige Lewis Hamilton versus Jos Verstappen en Jan Magnussen. Tijdens de jaarlijkse autosportbeurs in Groot-Brittannië werd een pro-media kartwedstrijd georganiseerd, met heel wat grote namen aan het vertrek. Just for fun? Geef een coureur een helm en een kart en de competitiviteit komt direct naar boven. Op dat provisorisch aangelegde baantje liet ook een - op dat moment voor velen nog onbekend - jong gastje zijn talent zien.

Eerst maar even wat achtergrondinformatie. De regels voor de pro-media kartrace waren heel eenvoudig. Elk team bestond uit drie medewerkers per medium, aangevuld met een professioneel coureur. Autosport - nu een zusterpublicatie van Motorsport.com - had nieuwbakken McLaren Autosport BRDC Award-winnaar Jonny Kane als pro ingeschakeld. Er stonden teams aan de start van nationale en lokale kranten, evenals andere online autosportmedia. Stuk voor stuk brachten zij een professioneel coureur mee, naast de overijverige journalisten uiteraard.

Er verscheen ook een team van een nieuw te verschijnen magazine aan de start: F1 Racing (nu GP Racing). Het enige punt was dat het magazine zo nieuw was, dat er nog geen medewerkers aangetrokken waren. En zoals altijd in de autosport: iedere maas in de wet die zich aandient, wordt optimaal benut. De pro van F1 Racing was Dario Franchitti. De twee personeelsleden van het magazine waren ‘columnisten’ Allan McNish (in die tijd F1-testrijder) en Jos Verstappen. De Nederlander, die op het punt stond om voor het naderende Formule 1-seizoen aangekondigd te worden als coureur van Footwork, vloog in de ochtend naar Birmingham, enkel om deel te nemen aan deze kartrace. Hij werd opgehaald op het vliegveld en kleedde zich achterin de taxi om. Het evenement draaide puur om de kartrace, niet om interviews of publieke optredens, en na de race vloog Verstappen weer direct naar huis.

Grote namen aan de start van de kartrace, met in het midden Lewis Hamilton en in de rode overall Jos Verstappen Foto: Motorsport Images

Het kleine en onbekende Vauxhall Sport News verzekerde zich van de diensten van de jonge Lewis Hamilton, in die tijd oppermachtig in de Britse kartsport. Het team van Autosport schoof twee van de vaste medewerkers aan de kant (waaronder de latere vaste F1-interviewer Tom Clarkson). Zij werden vervangen door Jan Magnussen en Jason Watt.

De pole-position ging opvallend genoeg niet naar een van de pro’s, maar naar een journalist. Jonathan Noble, de huidige Formule 1-verslaggever van Motorsport.com, pakte de beste uitgangspositie. Hij racete voor Daily Telegraph, met Oliver Gavin als pro naast zich.

In de race nam Verstappen voor F1 Racing de start voor zijn rekening. Hij ontdeed zich al vrij rap van Noble en raakte in een duel verwikkeld met BTCC-topper Kelvin Burt (rijdend namens Birmingham Post). Na vijftien minuten volgde de eerste rijderswissel. Jos stapte uit en droeg het stuur over aan McNish, die het moest opnemen tegen Hamilton. Het duo reed de gehele stint bumper aan bumper, met de jonge karter vlak voor de ervaren rot. Wat hij ook probeerde, McNish kon Hamilton maar niet passeren. Beide rijders waren experts op de kart en dat vertaalde zich in een schitterend gevecht.

Bij de volgende rijderswissel sprong de Schot uit de kart. Zijn eerste woorden? “Christus, dat kind is snel. Hij wordt op een dag wereldkampioen.” Wijze woorden.

“Ik herinner me het gevecht nog”, zegt McNish wanneer we hem vragen naar de kartrace. “Ik weet nog goed hoe Lewis instinctief aanvoelde hoe hij zijn kart moest positioneren. Hij was 11, dus hij kartte al een aantal jaar. Hij was vrij klein en hij was voornamelijk bezig met het goed positioneren van zijn kart, meer dan met de snelheid. Die snelheid had hij ook zeker, maar de manier waarop hij zijn kart plaatste viel me echt op.”

Winnaar Allan McNish komt juichend over de streep Foto: Motorsport Images

Net zoals in de F1, werd het reglement optimaal benut en werd elke maas in de wet gezocht. Zo realiseerde het team van Birmingham Post zich dat het enkel kon winnen door pro Burt te laten zitten. Waar andere teams na vijftien minuten stopten voor een rijderswissel, bleef hij ronde na ronde doorrijden. Toen hij eindelijk stopte, kreeg Team Autosport de leiding in handen. Voor even dan… Tot grote frustratie van Magnussen was de medewerker van het magazine simpelweg niet snel genoeg. Na drie ronden riep de Deen zijn teamgenoot vol frustratie naar binnen en stapte hij zelf maar weer in. Team F1 Racing lag aan de leiding en ging er uiteindelijk met de winst vandoor.

Al met al een dag vol grappen, grollen en bloedfanatiek racen. De rijder die de meeste indruk maakte, was ook de jongste van het stel: Lewis Hamilton. McNish vult aan: “Ik herinner me nog dat zijn vader Anthony er ook was. Na de race sprak ik nog met hem. Lewis viel daar absoluut op. Niemand wist destijds wie hij was. Hoe anders is dat nu.”

Net als in 2021 ging de eindwinst naar Verstappen. Naar Jos, in dit geval. De Nederlander zat tijdens de prijsuitreiking echter alweer in de taxi op weg naar het vliegveld, waar hij zich wederom op de achterbank omkleedde…

De piepjonge Lewis Hamilton maakte veel indruk Foto: Motorsport Images