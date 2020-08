Wolff voorspelt zwaar seizoen: “Gat met Verstappen niet groot”

Mercedes domineerde in de eerste vier Grands Prix van het F1-seizoen 2020. De kampioensformatie claimde alle pole-positions en overwinningen. Tijdens de Britse Grand Prix bleek al dat het bandenmanagement van het team niet optimaal was, toen bij beide rijders in de slotfase een voorband klapte. Dat werd nogmaals bevestigd tijdens de 70th Anniversary GP. Hamilton en Bottas kampten met grotere bandenproblemen dan rivaal Max Verstappen. De Nederlander reed een ijzersterke race en troefde de Zilverpijlen af. Met zeer warme omstandigheden in Barcelona, waar de volgende race gepland staat, in aantocht ziet de situatie er plots een stuk rooskleuriger uit voor Red Bull Racing.

Op de vraag of er nu sprake is van een echte titelstrijd tussen Mercedes en Red Bull, antwoordde Wolff: “Ik denk het wel. Iedereen dacht dat het een ‘walk in the park’ zou worden voor Mercedes, en kijk nu eens. Dat was zeker geen ‘walk in the park’. We hadden zeker niet de snelste wagen, misschien niet eens de tweede snelste. We hebben in het verleden gezien dat hete omstandigheden om de een of andere reden niet bij onze auto passen, maar het is complexer dan dat. Ik ben klaar voor de uitdaging. We hebben waarschijnlijk het snelste pakket maar het snelste pakket heeft ook de meeste downforce. En dat belast de banden meer dan bij anderen het geval is. We moeten leren hoe we de auto moeten afstellen zodat de banden langer overleven. Ik ben ontzettend benieuwd hoe het in Barcelona gaat lopen. We hebben een paar dagen de tijd om dingen te achterhalen. Er is niets beters dan een grote uitdaging.”

De Oostenrijker erkent dat de zege van Verstappen goed is voor de Formule 1 maar realiseert zich dat de strijd om de wereldtitel nog wel eens pittig kan worden: “We omarmen de uitdaging, we houden van het gevecht. Het is een sterke tegenstander en Max is een zeer goede coureur. Als je in ogenschouw neemt dat ze een DNF hadden in de openingsrace, is het gat niet groot. Hij zou dan slechts vijf punten achterstand hebben, niet dertig. We zijn klaar voor de strijd. Het ziet ernaar uit dat het een zwaar, zwaar seizoen kan worden. Een zwaar seizoen tussen die drie, want ik zou Valtteri ook niet afschrijven. Er zijn misschien nog tien races te gaan. Een DNF kan veel veranderen. Het kan veel interessanter worden dan menigeen twee weken geleden vreesde.”

Met medewerking van F1-verslaggever Luke Smith