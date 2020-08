Ferrari staat open om chassis te wisselen voor Vettel

Vettel kende op Silverstone twee moeizame weekenden. Daar waar teamgenoot Charles Leclerc in beide ontmoetingen derde en vierde werd, hield de viervoudig wereldkampioen slechts één puntje over aan de twee races. Zondag kwam Vettel niet verder dan P12 tijdens een weekend waarin hij naar eigen zeggen niet meer snelheid kon vinden in de auto. Zelf heeft de rijder niet echt een verklaring meer waarom de races op Silverstone zo moeizaam verliepen. Mocht Vettel het roer om willen gooien en met een nieuw chassis willen beginnen aan de Spaanse Grand Prix van komend weekend, dan staat teambaas Mattia Binotto daar open voor.

“Het is in ieder geval iets wat ik nog niet besproken heb”, zei Binotto. “Dat is onderdeel van de discussie die we hebben binnen de teams. Ik denk dat we ervoor open staan als het iets is dat misschien helpt. Waarom niet? Wat wij er ook aan kunnen doen is belangrijk voor onszelf, voor Sebastian om te proberen de volgende races beter te laten verlopen. Het is belangrijk, dus we staan ervoor open om het te doen. Ik laat het aan het team en de rijder om erover te praten en de knoop door te hakken.”

Volgens Vettel bereikte hij al op zaterdagochtend in het eerste weekend op Silverstone de limiet van de auto. Waarom dat het geval was, daar had de Ferrari-coureur geen passend antwoord op, maar hij blijft hoopvol dat er voor de volgende race in Spanje verbetering komt. “Over een ronde lijk ik het geleidelijk te verliezen en ik heb het vooral moeilijk in de langzame bochten en bochten op middelhoge snelheid”, antwoordde Vettel toen hij gevraagd werd naar een duidelijke verklaring voor het grote verschil met teamgenoot Leclerc.

“Het is iets wat we niet onder controle kregen. Natuurlijk komt er volgende week alweer een race op een ander circuit, dus we zullen zien wat we kunnen doen. Maar hopelijk kunnen we terugkeren met normale snelheid”, vervolgt Vettel. “Ik denk dat de races van Leclerc en mij zowel afgelopen zondag als vorige week heel verschillend waren. Ik zat altijd vast in verkeer omdat ik verder naar achteren startte. Dat ik in de eerste ronde spinde hielp wat dat betreft niet, maar er waren waarschijnlijk heel weinig ronden die te vergelijken waren in de race. Hopelijk verloopt de volgende race soepeler en halen we daardoor een fatsoenlijk resultaat.”

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble