Dit schreven internationale media over de zege van Verstappen

Gazzetta: Mercedes eindelijk verslagen door geweldig bandenmanagement

We beginnen zoals gebruikelijk in Italië, waar het respect voor de winnende Verstappen groot is. Bij de roze sportkrant is men verder al lang blij dat er iemand anders bovenop het podium staat dan weer een Mercedes-piloot. "Verstappen triomfeert op Silverstone: Mercedes verslagen!", zo kopt men. "De Nederlander van Red Bull wist door geweldig bandenmanagement de favorieten van Mercedes, Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, voor te blijven." De journalist van dienst is naast het poppetje achter het stuur ook lovend over de tactiek van Red Bull. "Verbazingwekkend genoeg begon het werk van Red Bull al op zaterdag, toen werd besloten om Q2 te betwisten met de harde band in plaats van de mediums."

"Verstappen kwalificeerde zich als vierde, maar het achterliggende idee was om de eerste stint zo lang mogelijk te rekken. Het kan zijn dat Verstappen daar zelf uitzonderlijk goed in is, al is Red Bull dat waarschijnlijk ook. Het chassis van de RB16 vreet beduidend minder banden dan dat van Mercedes. Het leek op voorhand dat de zwarte Zilverpijlen een enorme voorsprong zouden opbouwen, maar de race (misschien ook geholpen door de hoge temperaturen) bewees het tegendeel." Naast complimenten voor Verstappen en Red Bull is er ook lof voor Charles Leclerc, die in een povere auto P4 pakte. "Leclerc en Ferrari slaagden erin om met een éénstopper een mooie vierde plaats te behalen, nog voor Albon en de Racing Points. In het middelste deel van de race was hij zelfs sneller dan beide Mercedessen."

Bild: Verstappen doorbreekt de 'Total-Dominanz' van Mercedes

Bij het Duitse Bild is men eveneens verheugd dat het merk met de ster een keer niet aan het langste eind trekt. Waar Bild twee weken nog stelde 'geef Hamilton die titel maar en blaas het seizoen maar af', klinken er nu andere geluiden. "Vier races [in 2020] beleefde de Formule 1 een totale dominantie van Mercedes. Maar bij de Grand Prix om het zeventigjarig jubileum te vieren kwam er een einde aan die serie van de Zilverpijlen." Dat Verstappen daarvoor zorgt, is volgens de Duitsers niet toevallig. "Het was de eerste keer sinds Brazilië 2019 dat Mercedes eens niet wist te winnen. En ook toen was de Nederlander daar verantwoordelijk voor."

Een spektakelstuk vond men de race overigens niet bij Bild. "Op de baan gebeurde niet zo veel, het was vooral een Reifen-Krimi." In die 'Krimi' wisten de Duitsers niet naar het podium te rijden, al had iedereen het de Hulk wel gegund. "Maar voor Hülkenberg was de droom van zijn eerste podium al meteen bij de start voorbij, toen Verstappen P3 pakte." Vettel verging het bij de start nog veel minder met een spin, al ging evenzoveel aandacht uit naar zijn latere onvrede over de Ferrari-tactiek. "Een race om snel te vergeten voor Vettel. Hij spinde, vocht zich weer naar voren, maar werd dan door Ferrari naar binnen gehaald om in verkeer terecht te komen. Het bleek voor Vettel allemaal te veel, hij beklaagde zich over de boordradio."

Sky Sports: Verstappen briljant, zwakte van Mercedes zichtbaar

In Groot-Brittannië benoemt men terloops dat Lewis Hamilton afgelopen zondag een record van Michael Schumacher heeft geëvenaard: 155 podia in de koningsklasse. De manier waarop was echter niet zoals gewenst voor de Brit. Hamilton sprak na afloop zelf van 'een echte shock' als het op de banden aankwam. "Bottas en Hamilton verwachtten op voorhand een onderling gevecht - op dezelfde baan waar Mercedes tijdens de Britse GP dominant was - maar ditmaal stormde Verstappen langszij." Het toont volgens Sky Sports een zeldzame zwakte van het Zuid-Duitse merk. "Ze kregen met blaren te maken en konden door de hitte - warmer dan 30 graden Celsius - ook niet hun normale tempo rijden. Het blijken de zwakheden van Mercedes te zijn."

Daar staat tegenover dat Verstappen en Red Bull het rubber wel heel hielden. "Dat Red Bull in Q2 op de harde band reed is een eerste belangrijke beslissing gebleken en uiteindelijk zelfs een cruciale om het fundament te leggen voor deze sensationele overwinning." Dat Verstappen tijdens de race kon bijblijven en weigerde afstand te houden ('ik ga hier niet als een oma rijden') zegt volgens Sky Sports veel over het karakter als ook over de ambitie van Verstappen. "Het was vooral het antwoord van een coureur die het hele seizoen, ondanks al zijn inzet, nog niet voor de overwinning had kunnen vechten." Tijdens het verjaardagsfeestje van F1 kwam daar zoals bekend verandering in. "Red Bull en een briljante Max Verstappen hebben een einde gemaakt aan de perfecte seizoensstart van Mercedes."

L'Equipe: Verstappen neemt 'in perfecte harmonie' wraak voor vorige week

We sluiten ons rondje langs de velden traditiegetrouw af in Frankrijk, waar de grootste sportkrant van het land altijd rapportcijfers uitdeelt. Het wekt maar weinig verbazing op dat Verstappen ditmaal op het hoogste cijfer kan rekenen. L'Equipe waardeert het optreden van de Nederlander met een 9.5. "De Red Bull-coureur heeft een geweldige truc uitgehaald met Mercedes", duidt men op de andere tactiek en het goede bandenmanagement. "Nadat hij vorige week zondag al dicht bij de overwinning was gekomen, na de lekke band van Lewis Hamilton, nam hij dit weekend wraak. 'Fair and square', zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen."

"Zijn auto was waarschijnlijk niet de snelste, maar Verstappen was toch in staat om als snelste man rond te gaan en tegelijkertijd zijn banden heel te houden. Iets wat Hamilton noch Bottas kon evenaren. Op het moment dat een getalenteerde coureur en zijn team in perfecte harmonie samenwerkten, is de Mercedes niet onverslaanbaar gebleken." De formatie van Toto Wolff krijgt dan ook maar een schamel zesje. "Voor de eerste keer dit seizoen heeft Mercedes moeten lijden. En niet zo'n beetje ook." Toch is die 6 nog lang niet het slechtste rapportcijfer van de week. Die twijfelachtige eer gaat naar Sebastian Vettel. Wat de Duitser krijgt? Een 2.5...