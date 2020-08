Horner over oma-boodschap Verstappen: “Hij had helemaal gelijk”

De boodschap kwam tijdens het eerste deel van de race, toen de twee Mercedes-coureurs het moeilijk begonnen te krijgen op de medium band. Verstappen, die op de harde compound was begonnen en dus een langere eerste stint kon rijden, reageerde: “Dit is de enige kans die we hebben om zo dicht bij de Mercedes te zitten. Ik ga er niet achter blijven rijden als een oma.” Waarop de Limburger de regerend wereldkampioen op de hielen bleef zitten tot hij naar de pits ging. Verstappen maakte vervolgens indruk door zeer lang door te gaan op zijn eerste set banden en bovendien ook nog een uitstekend tempo rijden. Daarmee was de basis voor de eerste Grand Prix-overwinning in 2020 gelegd.

“We weten dat je de banden beschadigt als je dicht achter een andere auto rijdt”, legt Horner de radioboodschap aan Verstappen uit tegenover onder andere Motorsport.com. “En we waren er zeer op bedacht dat we ervoor moesten zorgen dat hij zijn banden goed zou houden, omdat we wisten dat Mercedes eerder naar de pits zou gaan. Zij waren immers op de zachtere compound begonnen.”

“Max heeft echter een fantastisch gevoel voor deze banden, we hebben al verschillende keren gezien dat hij ongelofelijk goed met de banden kan omgaan”, vervolgt de teambaas van Red Bull Racing. “Hij had er zeer veel vertrouwen in dat hij die banden goed kon beschermen in de snelle bochten en er goed voor zou staan wanneer Mercedes de pits op zou zoeken. En hij had het helemaal bij het juiste eind. Hij heeft dat verschrikkelijk goed gedaan. En op de medium banden waarop we daarna reden én aan het einde van de race hadden we nog snelheid achter de hand, voor het geval Lewis weer zou aanhaken op zijn veel nieuwere banden.”

'Was al op banden aan het letten'

Volgens Verstappen zelf was de radioboodschap van zijn race-engineer onnodig. “Ik was al op de banden aan het letten, maar hun banden [van Bottas en Hamilton] waren natuurlijk al compleet versleten. Ik kon zien hoe hun banden minder werden. En dat was ook te verwachten op die banden, helemaal met een volle tank als de auto erg zwaar is", aldus Verstappen.

"Ik had er gewoon geen trek in om er maar een beetje achter te blijven hangen, zoals ik de vorige races steeds al had gedaan", vertelde de huidige nummer twee in het kampioenschap verder. "Toen ik eenmaal de kans had om wat druk te zetten, wilde ik dat ook doen. Dus dat probeerde ik. Ik had één keer een flink moment, toen ik dicht achter Lewis zat bij de dertiende bocht, omdat het erg lastig is om iemand te volgen met deze auto's, ook al had ik meer grip. Maar daarna was het voor hun gewoon niet meer mogelijk om langer door te rijden en gingen ze naar de pits. Soms kun je je eigen glazen ingooien als je wanhopig probeert bij te blijven en je banden daarbij vernielt, maar daar was in dit geval geen sprake van.”