Max Verstappen domineerde het hele weekend op het Circuit Gilles Villeneuve. De titelverdediger was ijzersterk in de trainingen, gaf de rest van het veld het nakijken in de kwalificatie en liet een sterk staaltje verdedigingswerk zien in de slotfase van de Grand Prix. De laatste zes races zijn allemaal gewonnen door Red Bull Racing, waarvan er vijf een prooi waren voor Verstappen. Martin Brundle steekt zijn mening niet onder stoelen of banken en heeft niets meer dan waardering voor het optreden van de Nederlander.

"Max was de meer dan verdiende winnaar. Hij was in de vrije trainingen, in de opdrogende kwalificatie, vanaf de start en tijdens alle 70 rondjes in topvorm. Het was een masterclass van de regerend kampioen. Hij heeft nu een comfortabele voorsprong als WK-leider", zegt Brundle bij Sky Sports. De voormalig F1-coureur heeft wel te doen met Carlos Sainz. "Carlos maakte het Max vijftien ronden lang wel moeilijk, maar hij is een beetje zoals Lando Norris en George Russell. Carlos is er klaar voor om races te winnen, maar op de een of andere manier komt het nog niet zijn kant op."

De Spaanse Ferrari-coureur is momenteel bezig aan zijn achtste F1-seizoen en kan al enige tijd rekenen op steun van Brundle. De Brit denkt wel dat het tijd is om de volgende horde te nemen en dat is om zijn verschillende kwaliteit samen te brengen. "Ik ben altijd al supporter geweest van Carlos. Ik leek in de paddock soms wel de enige, maar hij is gewoon erg goed. Met name tijdens de races. Hij moet nu zijn talent, vastberadenheid, agressie en ervaring combineren met precisie en consistentie. De auto gaat dan alleen nog maar naar voren en zakt niet weg. Zodra hij zijn eerste Grand Prix wint, is 'ie weg", vervolgt Brundle, die genoot van het gevecht tussen de voormalig ploegmaten. "Het was geweldig om te zien."

VIDEO: Samenvatting van de F1 Grand Prix van Canada