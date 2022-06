Mercedes stapt met W13 van ene in andere valkuil, aldus Russell

Mercedes zegt dat het porpoising eindelijk onder controle heeft gekregen, maar dat het nu kampt met bouncing. Volgens George Russell duikt er elke keer een ander probleem op wanneer er iets aan de auto veranderd wordt. De Brit stelt dat elk circuit weer voor andere uitdagingen zorgt bij de engineers en dat ze dus niet weten wat hen te wachten staat op Silverstone.

"Ik hoop vurig dat een hogesnelheidsbaan beter bij ons past", antwoordt Russell op wat hij verwacht van zijn thuisrace. "Maar garanties zijn er niet. Op elke plek waar we komen nemen we weer een stap in het onbekende. We lopen elk raceweekend weer tegen andere problemen aan. Ik hoop dus dat we competitief zijn, maar ik heb eigenlijk geen idee. We lossen het ene op en trappen vervolgens weer in een andere val. Porpoising is opgelost. Maar als we de auto dicht bij de grond laten rijden, raken we het asfalt behoorlijk vaak. We vinden op dit moment niet de sweet spot."

Mercedes koos in Montreal voor een hogere rijhoogte en volgens Russell had dit geen invloed op de performance. De Brit zette in Canada zijn reeks top-vijf finishes voort met een vierde plaats. Lewis Hamilton kwam als derde aan de finish. "We hebben met een hoge én lage rijhoogte gereden", gaat de jonge Engelsman verder. "De performance is niet verbeterd, maar ook niet verminderd. De stijfheid en bottoming zijn niet anders geworden en dat is verrassend, vind ik. Bij een hoge en lage afstelling zien we verschillende effecten. Het is heel lastig om met deze auto de problemen de baas te worden."

Russell geeft toe dat er nog veel werk aan de winkel is. "Het zag er bij vlagen veelbelovend uit, maar de achterstand op de voorste auto is nog steeds aanzienlijk", doelt de Mercedes-coureur op de onderlinge verschillen in de kwalificatie. "Op papier lijkt het misschien beter te gaan, we zijn er nog lang niet. Wat dat betreft blijft vooruitgang nog uit. Maar we blijven hard werken om het gat te dichten."

VIDEO: Toto Wolff deelt de mening van George Russell