Piastri op weg naar vrijdagdebuut bij GP van Frankrijk

Alle teams zijn dit jaar verplicht om twee vrije trainingen aan een rookie te geven. Zo kwam Nyck de Vries in Spanje de baan op voor Williams en nam tijdens diezelfde sessie Jüri Vips plaats in de Red Bull RB18. Alpine is voornemens om reserverijder Oscar Piastri dit seizoen twee keer op pad te sturen tijdens een Formule 1-weekend. Naar verwachting gebeurt dit voor het eerst bij de Grand Prix van Frankrijk, die over een maand plaatsvindt.

“Ik kan je zeggen dat het niet Silverstone wordt”, laat Alpine-teambaas Otmar Szafnauer weten op de vraag wanneer het eerste vrijdagoptreden van Piastri staat gepland. “Maar het zal over niet te lange tijd gebeuren.”

Alpine is van plan om bij de eerstvolgende race in Engeland een upgrade op de auto te introduceren en geeft er om die reden de voorkeur aan om de twee racerijders zoveel mogelijk tijd in de A522 te geven. Een wedstrijd later in Oostenrijk is ook niet mogelijk, omdat er dat weekend een sprintrace op het programma staat, waardoor er maar één vrije training op vrijdag wordt verreden alvorens op diezelfde dag de kwalificatie wordt afgewerkt. Daarmee blijven alleen Frankrijk en Hongarije voor de zomerstop nog over.

Motorsport.com heeft begrepen dat de keuze op de thuisrace van het team op Paul Ricard is gevallen. Piastri reed daar voor het laatst in 2019 met de Formule Renault Eurocup. Hij behaalde toen een tweede en een zesde plaats.

Szafnauer bevestigde op de vrijdag van het raceweekend in Montreal dat Piastri volgend jaar in de Formule 1 rijdt, maar wilde niet prijsgeven of dit bij Alpine zal gebeuren of bij een ander team op de grid. Naar verluidt stapt de Formule 2-kampioen van vorig jaar in bij Williams, wat volgens geruchten zelfs al tijdens het lopende seizoen kunnen gebeuren. Verhalen dat Nicholas Latifi daar voortijdig zijn biezen kan pakken, gaan al een tijdje rond.

Szafnauer weigert verder in te gaan op de toekomst van Piastri. “We weten allemaal dat er met Oscar een groot talent zit aan te komen”, zegt de Roemeense Amerikaan. “Hij is al met onze auto van vorig jaar in de weer geweest, waaronder op Silverstone. Hij heeft inmiddels een paar van die tests gedaan en er staan ook nog een paar gepland. En hij doet het heel erg goed. Oscar staat bij ons onder contract en we hebben een optie op hem, dus we hebben niet echt haast om een beslissing te nemen. We nemen onze tijd en zullen op het juiste moment de situatie bekijken en een paar besluiten nemen.”