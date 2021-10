Marko rekent zich niet rijk: “Moeten auto verder optimaliseren”

Omdat Lewis Hamilton op Istanbul Park na een twijfelachtige strategie van Mercedes slechts vijfde werd, heeft Max Verstappen de leiding in de WK-stand terug. Met nog zes races te gaan verdedigt de Nederlander een voorsprong van zes punten op zijn Britse concurrent. Zelf eindigde Verstappen in een soort niemandsland op de tweede plek: hij finishte met 14,5 seconde achterstand op winnaar Valtteri Bottas en met negentien seconden voorsprong op nummer drie en teamgenoot Sergio Perez.

“Dit was voor ons het maximaal haalbare”, sprak Marko na afloop realistische woorden voor de camera van het Oostenrijkse Servus TV. De Red Bull-adviseur vertrekt dan ook met een goed gevoel uit Istanbul. “Checo heeft een fantastische wedstrijd gereden en de WK-leiding is ook weer bij ons, dus we zijn heel tevreden.”

Perez won bij de start direct twee plekken, van P6 naar P4, maar kwam halverwege de race onder druk te staan van Hamilton. De twee vochten een schitterend duel uit, waarbij Perez over de ingang van de pitstraat werd gedrukt door de zevenvoudig wereldkampioen, zag Marko. “Maar daarna heeft hij zich super teruggeknokt”, loofde Marko zijn Mexicaanse coureur. Een ronde later haalde Red Bull Perez naar binnen voor een nieuwe set intermediates. “Want we waren bang dat Lewis misschien een undercut zou proberen”, legde Marko uit.

Door zijn pitstop zakte Perez terug naar de vijfde plek, achter Hamilton. Omdat Hamilton in de slotfase alsnog een pitstop maakte, schoof Perez terug naar P4 en even later rekende hij af met Charles Leclerc voor P3. “In de laatste ronden was zijn snelheid echt goed”, constateerde Marko. “Checo zei dat hij de potentie had om voor de snelste ronde te gaan, maar we wilden geen risico nemen. Het bandenmanagement was vandaag allesbelissend. Ook daarmee hebben we geen risico’s genomen.”

“Mercedes duidelijk sneller op rechte stukken”

Hoewel Verstappen dus weer het WK-klassement aanvoert, rekent Red Bull zich nog niet rijk. “Ik verwacht dat het heel dicht bij elkaar zal blijven”, blikte Marko tot sluit vooruit op de ontknoping van het F1-seizoen 2021. “Mercedes is op de rechte stukken duidelijk sneller. Hier was het verschil vijftien kilometer per uur. Dat is eigenlijk hetzelfde als rijden met DRS open. Sinds Silverstone is het verschil gegroeid, dus we moeten proberen ons chassis nog meer te optimaliseren om dit recht te trekken.”

