F1-update: Verstappen krijgt onverwachte hulp van Mercedes in Turkije

Waar Valtteri Bottas vorig jaar nog worstelde op 'de ijsbaan van Istanbul' pakte de Fin er ditmaal zijn tiende overwinning in dienst van Mercedes. Wat maakte het merk met de ster zo sterk in Turkije en waarom ziet Bottas dit als één van zijn beste F1-races ooit? Het komt uitgebreid aan bod in de video bovenaan deze pagina, net als de tactische fout bij Hamilton. De uitleg van Toto Wolff passeert de revue, evenals de simulaties waar Mercedes zich door heeft laten leiden. Het team had drie strategische opties, waarvan uiteindelijk de slechtste is gekozen.

Die kapitale fout heeft Verstappen zes punten voorsprong in het WK in plaats van één puntje voorgift opgeleverd. Desondanks rekent de Nederlander zich absoluut nog niet rijk en concludeert hij dat Mercedes het snellere pakket heeft. Hoe kijkt Verstappen verder terug op een zondag die in het teken van bandenmanagement stond? In de terugblik van Koen Sniekers en Ronald Vording verder aandacht voor de rol van Sergio Perez, een bijzondere race van Esteban Ocon en een goudeerlijke Fernando Alonso over de (te zware) straf voor Pierre Gasly.

