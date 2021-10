Charles Leclerc bevond zich in het grootste deel van de race op Istanbul Park op de derde plek, achter Valtteri Bottas en Max Verstappen. Door de pitstops van Bottas en Verstappen schoof de Monegask in de 38ste ronde zelfs op naar de koppositie, die hij probeerde te verdedigen door zo lang mogelijk buiten te blijven op oudere intermediates. Het gedrag van de banden was namelijk lastig te peilen. “Het was heel vreemd. Volgens mij was het voor iedereen min of meer hetzelfde en dat maakte de timing van een pitstop een beetje verwarrend voor ons”, blikte Leclerc na afloop terug in gesprek met het Britse Sky Sports.

“Ik reed op oudere banden en via de radio vertelden ze me de rondetijden van Valtteri op nieuwe inters. In eerste instantie was hij niet heel snel en toen had ik zoiets van: oké, misschien kunnen we vooraan blijven met deze oudere banden”, vervolgde Leclerc. Dat plan werkte niet, omdat Bottas na verloop van tijd wel begon in te lopen op de leider. Leclerc: “Het punt is dat ze gedurende zeven ronden veel last hadden van graining, maar toen ze daar doorheen waren, vonden ze veel snelheid. Op dat moment wisten we dat ook wij naar binnen moesten komen. Dat deden we dan ook.”

Leclerc zag Bottas in de 47ste ronde voorbij komen en aan het einde van die ronde meldde hij zich bij Ferrari voor een nieuw setje inters. “Dat was te laat”, blikte de tweevoudig Grand Prix-winnaar terug. Leclerc kwam als vierde, achter Bottas, Verstappen en Lewis Hamilton, weer de baan op. Hoewel Hamilton in de 51ste ronde een nog latere pitstop maakte, bleef Leclerc vierde, omdat hij ondertussen was ingehaald door Sergio Perez.

“In de laatste tien ronden probeerde ik de inters aan de praat te krijgen, maar ze kwamen nooit echt tot leven”, legde Leclerc uit. Hij kwam later ook nog onder druk te staan van Hamilton, maar het lukte hem de Brit achter zich te houden en aan de finish was het gat tussen de twee uiteindelijk vier seconden. Leclerc: “We hadden op het podium kunnen staan, maar ik heb nergens spijt van. In Rusland was de communicatie misschien niet goed, maar deze keer was dat zeker wel het geval. Ik had een goed beeld van de race en we deden de dingen waarvan we op dat moment dachten dat ze de juiste keuze waren. Uiteindelijk heeft dat zich niet uitbetaald, maar het was een beetje een vreemde wedstrijd met deze banden.”

F1-update: De Grand Prix van Turkije uitgebreid besproken