Verstappen: "Staan eerste in WK, maar we zijn iets te langzaam"

Max Verstappen liet voor de race al weten dat Mercedes een klasse apart zou vormen op het circuit van Istanbul Park en die woorden bleken zondag te kloppen. Valtteri Bottas had de touwtjes strak in handen en Lewis Hamilton had de snelheid eveneens goed te pakken in zijn zwarte W12. Een gridstraf en een tactische fout van Mercedes schonken Verstappen echter vijf bonuspunten in het WK. Hamilton leek met P3 vijftien punten bij te schrijven, maar moest als vijfde man genoegen nemen met tien stuks. "Het was vandaag alleen maar banden managen, geen ronde voluit rijden. In die omstandigheden kan het soms jouw kant opvallen en soms de kant van iemand anders", geeft Verstappen indirect aan dat het vandaag eens mee zat.

P1 in titelstrijd, maar werk aan de winkel

Dat laatste gold niet alleen bij de late pitstop van Hamilton, maar ook met de weersomstandigheden. Op een half natte baan kon Verstappen P2 zonder al te veel problemen vasthouden, terwijl hij in een droge race beduidend meer tegenstand had verwacht - ook van Hamilton, die als elfde vertrok. "Ik had het natuurlijk veel moeilijker kunnen krijgen als het vandaag wel gewoon droog was geweest", laat Verstappen voor de camera van Ziggo Sport weten. De nieuwe WK-leider stelt dat namelijk Mercedes een snellere auto heeft en vreest dat het verschil niet alleen voor Istanbul Park geldt. "We staan nu natuurlijk wel eerste in het kampioenschap, maar ik denk dat we op dit moment iets te langzaam zijn. We moeten aan de slag voor de komende wedstrijden om te kijken wat we beter kunnen doen."

"Dit weekend hebben we het gewoon niet echt voor elkaar gekregen en ik geloof ook dat Mercedes een goede stap heeft gezet in de voorbije weken. Met deze voorsprong gaat het absoluut nog niet makkelijk worden", voegt Verstappen in gesprek met onder meer Motorsport.com toe. "Maar goed, ik heb het al eerder gezegd: we hebben tot dusver wel een goed seizoen gedraaid en het is ook niet het einde van de wereld of ik uiteindelijk eerste of tweede word. Ik zal er natuurlijk alles aan doen en als team geven we ook zeker niet op. Hopelijk is dat allemaal genoeg [voor de wereldtitel], maar als dat niet zo is, dan slaap ik er nog altijd niet slechter van."

Wat kan Verstappen in Amerika?

Verstappen merkt dat Mercedes over meer topsnelheid beschikt en dat de equipe van Toto Wolff de banden ook beter in leven houdt. Het zijn twee aspecten die op het Circuit of the Americas, waar de eerstvolgende Formule 1-race op het programma staat, van levensbelang zijn en maakt dus dat Red Bull aan de bak moet. Progressie zal vooral uit het begrip van de eigen auto moeten komen, teams hebben de doorontwikkeling van de 2021-bolides immers grotendeels aan banden gelegd. "Hoe het op COTA zal gaan? Daar hebben we veel en ook lange stukken volgas en ligt de bandenslijtage vrij hoog. In dat opzicht moeten we nog wel een aantal dingen goed analyseren. Ik denk sowieso dat sommige andere circuits beter voor ons gaan zijn, al zit het dit hele jaar al dicht bij elkaar. Ik hoop dat het zo blijft doorgaan."