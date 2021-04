Webber heeft het in de Formule 1 jarenlang opgenomen tegen Fernando Alonso en heeft net als de Spanjaard ook een verleden in het World Endurance Championship. Webber zette na zijn LMP1-avontuur met Porsche echter een punt achter zijn actieve loopbaan, terwijl Alonso na het winnen van de 24 uur van Le Mans en deelnames aan de Dakar Rally en de Indy 500 dit jaar weer is teruggekeerd in de Formule 1.

In gesprek met het Spaanse Marca spreekt Webber zijn waardering uit voor zijn generatiegenoot, maar of de Spanjaard er nou goed aan heeft gedaan om terug te keren in de Formule 1? “Ik ben een superfan van Fernando, dat weet hij zelf ook”, vertelt de Australiër. “Hij was echt iets speciaals, maar hij maakte zich ook zorgen omdat hij wist dat het niet gemakkelijk ging worden. Wanneer je naam Alonso, Schumacher of Lauda is, kan terugkeren behoorlijk lastig zijn. Dat is ook al in veel sporten gebleken.”

Aan de instelling van Alonso zal het volgens Webber niet liggen, maar of de tweevoudig kampioen nog net zo snel is als in zijn beste jaren weet de Australiër niet: “Ik heb geen twijfels over zijn motivatie, verre van. Hij is buitengewoon, enorm veelzijdig in verschillende soorten auto’s, maar de Formule 1 weet niet wat geduld is. Het is de top, je kunt je niet verontschuldigen en zeggen dat je meer tijd nodig hebt. Waarom? Omdat je in de Formule 1 altijd voorbereid moet zijn, en dat weet hij ook.”

“Daar twijfel ik over”, vervolgt Webber. “Kan de Fernando van vandaag nog steeds de 25-jarige Fernando verslaan? Dat is de vraag. Hij is nog net zo goed en heeft meer ervaring, maar is hij echt zo snel, zo dapper? Het is een vraag waar alleen hij antwoord op kan geven. Ik ben altijd positief over hem, maar de feiten zeggen iets anders.” Volgens Webber is Alonso niet de enige meervoudig kampioen die het op dit moment zwaar heeft: “Kijk naar Valentino Rossi. Hij is aan het lijden, het is vreselijk om te zien. Ik weiger ook om hem zo te zien. We weten dat hij het recht kan zetten en daar vertrouw ik ook in, maar de stopwatch liegt nooit.”

Webber positief over Sainz

Webber is een stuk positiever gestemd over Alonso’s landgenoot Carlos Sainz, die volgens de voormalig F1-coureur nog vele jaren voor zich heeft bij Ferrari, ook al krijgt de Spanjaard het er niet gemakkelijk: “Ferrari is een team met extra intensiteit. De Formule 1 is zwaar, maar bij Ferrari heeft elke coureur, ongeacht wie het is, het extra zwaar. Ferrari is in Italië een religie en de coureur ligt er altijd onder vuur. Als het team iets verkeerds doet dan ligt de rijder onder vuur, want aan de auto zal het nooit liggen.”

“Ik mag Carlos echt, hij is gemotiveerd en hongerig. Hij verdient echt een plek in de Formule 1 en is erg snel, maar met Leclerc heeft hij wel een heel lastige tegenstander. Het zal van hemzelf afhangen. Hij moet de basis goed op orde krijgen, goed kwalificeren, een chemie creëren binnen het team. Ik denk dat Ferrari lang vast gaat houden aan deze twee coureurs. Ze willen stabiliteit en ik denk dat Carlos de juiste man voor deze klus is, al moet ik nog zien of hij Charles kan kloppen. Het zal een lastig duel worden, maar hij heeft een goede start gemaakt dit seizoen en hij kan Charles nog hoofdpijn bezorgen.”