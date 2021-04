Terwijl er op de achtergrond nog altijd politieke spelletjes worden gespeeld, heeft Aston Martin er in de fabriek al hard aan gewerkt om de nodige veranderingen aan de auto door te voeren. Voor de eerste race van het seizoen had de renstal al het ontwerp van de vloer aangepast. Bij de tweede race in Imola arriveerde het team met nog meer updates om de aerodynamische prestaties van de AMR21 een boost te geven. Deze updates focusten zich vooral op de sidepods en de diverse aerodynamische oppervlakten eromheen.

De sidepods van de AMR21 waren al bijzonder strak vormgegeven, maar om de aerodynamica te verbeteren is de grootte van de inlaat nog verder afgenomen, waarmee ook de schouder van de sidepod een maatje kleiner is geworden.

Aston Martin heeft het niet gelaten bij het verkleinen van de inlaat en de schouder van de sidepod. De renstal probeert verdere verbeteringen te zoeken in de vleugel boven de sidepod die uit de cockpitrand naar de zijkant van de auto loopt. De nieuwe vleugel is deels gedraaid en tevens voorzien van een veel grotere endplate (zie de witte pijl in bovenstaande foto).

Het nieuwe ontwerp zal waarschijnlijk een veel grotere vortex creëren dan het exemplaar waarmee de renstal uit Silverstone tot dusver heeft geracet (zie onderstaande foto). Deze verandering is bijzonder interessant, aangezien het team daarmee veel meer vasthoudt aan de aerodynamische filosofie die het team eerder in haar jaren als Racing Point al hanteerde.

Nu we toch zijn aanbeland bij de vleugeltjes die zijn gemonteerd op de sidepod, moeten we ook de opstaande vin benoemen die op de schouder van de sidepod is bevestigd (blauwe pijl). Deze was voorheen horizontaal, maar staat na de update opeens in een hoek van bijna 45 graden, terwijl hij ook een maatje groter is geworden. Aan de onderkant is ook de behuizing van de onderste naar buiten lopende stootbalk aangepast. Deze knikt nu naar beneden op weg naar de verticale afleider van de luchtstroom (groene pijl), waarmee de verhouding hoe de lucht die rond de sidepod stroomt verandert.

Racing Point RP19, sidepods

Aston Martin heeft er ook voor gekozen om het ontwerp van de spiegels en hun bevestigingssteunen aan te passen. In de nieuwe variant staan deze steunen nu haaks op de auto (zie rode pijl), waar deze eerder nog in een boogje stonden. Als gevolg van de toegenomen stijfheid is de extra steunpilaar die eerst onder de spiegel liep weggehaald. Daarnaast hangt de behuizing van de spiegel zelf nu met twee beugels vast aan de hele bevestigingssteun, waar dit eerder nog met één beugel gebeurde. Daarnaast is het onderste bevestigingspunt direct vastgemaakt aan de spiegel.

Vergelijking: de oude en nieuwe sidepod en engine cover van de Aston Martin AMR21

De veranderingen beperken zich niet alleen tot de voorste regionen van de sidepod. Ook het bodywork erachter is als onderdeel van de update onder handen genomen (zie de gele lijn in onderstaande foto). De omlaag lopende glooiing is vrij significant verlengd, waardoor deze pas een stuk verder naar achteren samenkomt met de vloer. Dit heeft meerdere gevolgen, niet alleen voor de luchtstroom over de auto, maar ook voor de interne luchtstroom van de koeling binnenin. Het heeft er ook toe geleid dat het bodywork van de engine cover onder handen is genomen. De vorm van de koelingsuitlaat is bijvoorbeeld aangepast om de langere glooiing omlaag van de sidepod op te vangen (zie het gedeelte rondom het BTW-logo). Ook de uitstulping op de motorkap die verband houdt met de nieuwe Mercedes-krachtbron van dit jaar lijkt subtiel te zijn veranderd.

Achtervleugel

Aston Martin reed in Imola ook met een andere achtervleugel. Een nieuw lepel-vormig ontwerp kreeg de voorkeur boven de oude, rechtere variant. Het team heeft in het verleden al vaker voor deze oplossing gekozen, om daarmee de hoeveelheid luchtweerstand van de buitenste onderdelen af te laten nemen, terwijl er met de centrale sectie nog wel nog voldoende neerwaartse druk wordt gegenereerd.

Lance Stroll, Aston Martin AMR21

Z-vormige uitsnede

Aston Martin begon de winter met een Z-vormige uitsnede van de vloer die nu door het merendeel van de teams is overgenomen, maar de eerste variant van het team was niet zo uitgestrekt als de variant die voor de eerste race van het seizoen arriveerde.

Aston Martin AMR21 detail Photo by: Uncredited Aston Martin AMR21 floor Photo by: Giorgio Piola

De nieuwste variant brengt het team meteen naar het uiterste einde van het spectrum. Het team heeft zo'n groot deell van de beschikbare vloerruimte opgegeven, waardoor het grootste deel van de rand van de vloer weer parallel loopt aan de middellijn van de auto. Ook is er een dubbele rij met vinnen aangebracht om de luchtstroom direct bij het begin van de uitsnede naar buiten te begeleiden, en is ook de rand van de vloer vlak voor het achterwiel uitgerust met een rij vinnen.