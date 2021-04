Hoewel ook de Italiaan de GP van Miami graag ziet komen en nog meer locaties (Zuid-Afrika, Argentinië, een derde race in de VS) op z'n verlanglijstje heeft, vindt de Italiaan 23 races wel het maximum en opteert hij liever voor een roulatiesysteem waarbij sommige locaties om het jaar op de kalender staan.

Een van de locaties die op de nominatie staat om te rouleren is het Circuit de Barcelona-Catalunya in het noordoosten van Spanje. Het circuit en de Spaanse Grand Prix hebben het financieel al jaren moeilijk. Vorig jaar zou de race voor het laatst worden verreden, maar het evenement ging op de oorspronkelijke datum niet door vanwege de coronapandemie. Het doek leek definitief te zijn gevallen voor Spanje, maar het circuit bood aan om de race later in het seizoen zonder publiek en dus zonder inkomsten te houden en dat genereuze gebaar wist de F1-organisatie op waarde te schatten.

Het circuit kreeg direct ook een race in 2021 toebedeeld, maar de financiële problemen blijven want ook dit jaar is er geen publiek. Barcelona is dan ook één van de kandidaten om vanaf volgend jaar in een roulatiesysteem mee te draaien. Circuitdirecteur Ramon Tremosa wil daar echter niets van weten, zo laat hij aan El Mundo Deportivo weten. “Als je eenmaal van de kalender bent [gehaald], is het heel moeilijk om terug te keren.” En dus wil hij een vaste stek. “Onze wens is om een vaste plaats op de kalender te houden.” De komende Grand Prix van Spanje staat op 9 mei gepland.