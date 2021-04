Als onderdeel van de nieuwe technische reglementen hebben de teams afgelopen winter een flink stuk van het vloergedeelte voor de achterwielen weg moeten halen, waardoor deze nu in een schuine lijn naar de binnenkant van het achterwiel loopt. Samen met een aantal andere maatregelen wilde de FIA daarmee de hoeveelheid downforce met tien procent af laten nemen, maar daar zaten de teams uiteraard niet op te wachten, dus gingen ze al snel op zoek naar creatieve oplossingen om weer zoveel mogelijk downforce terug te winnen.

Zoals wel vaker in de Formule 1 hebben een flink aantal teams gekozen voor een creatieve oplossing om in te springen op de reglementen: een Z-vormige uitsnede in de zijkant van de vloer.

Steeds meer teams kiezen voor Z-vormige uitsnede

Tijdens de wintertest in Bahrein reden al vier teams met een Z-vormige uitsnede in de vloer. Voor de eerste race stapte ook Alpine over op het concept, waarna dit weekend in Imola ook de teams van Ferrari en Williams volgden. Teams die gekozen hebben voor de Z-vormige uitsnede doen dat om de vloer weer parallel aan de middellijn van de auto te laten lopen. Ze hebben op zo’n twintig centimeter van waar de vloer naar binnen loopt een extra uitsnede gemaakt. Dit zorgt ervoor dat ze in zekere zin een deel van de beperkte ruimte op de vloer opgegeven hebben, maar ze hebben meer flexibiliteit om de vorm van de vloer aan te passen.

Ferrari probeerde de nieuwe vloer tijdens de eerste vrije training uit op de auto van Carlos Sainz, terwijl Charles Leclerc de nodige data verzamelde met de oude configuratie (zie inzet). Deze test is extreem waardevol voor het team, aangezien de renstal daarmee kan uitvogelen of de nieuwe variant daadwerkelijk de verbetering oplevert die de simulaties aan zouden tonen.

Naast de Z-vormige uitsnede zijn er bij Ferrari ook veranderingen aangebracht aan de aerodynamische onderdelen die de luchtstroom over het oppervlak van de vloer moeten begeleiden. Een drietal vinnetjes op de vloer zijn weggehaald (rode pijl), terwijl een nieuwe vin een aerodynamisch steunpunt creëert op de plek waar de uitsnede begint (blauwe pijl).

Bij Williams zien we een vergelijkbaar verhaal, aangezien ook het Britse team voor de tweede race een Z-vormige vloer heeft gemonteerd. Net als andere teams die kiezen voor deze oplossing, wil ook Williams het effect van de uitsnede vergroten met een drietal vinnetjes. Het heeft echter ook de drie vinnen op het midden van de vloer behouden, die ook al in Bahrein te zien waren op de Williams.

Een eigen draai

Met de toevoeging van Ferrari en Williams hebben zeven teams nu gekozen voor de Z-vormige uitsnede, al zijn deze natuurlijk weer in diverse uitvoeringen onder te verdelen. Laten we ze alle zeven op een rijtje zetten en meteen ook de drie meer traditionele varianten nader bekijken.

Lewis Hamilton, Mercedes W12

Mercedes probeerde haar rivalen zoveel mogelijk in het duister te laten tasten toen de renstal de W12 onthulde, door het hele vloergebied van de auto te verbergen. Toen de auto eenmaal in vol ornaat was te zien werd duidelijk dat het team een deel van de beschikbare vloer heeft opgeofferd voor de Z-vormige uitsnede.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Net als Mercedes heeft ook Red Bull gekozen voor de uitsnede, al heeft het team van Max Verstappen ervoor gekozen om nog meer vloer weg te halen in ruil voor een meer parallelle rand van de vloer. Let ook op de rij aan vinnen langs de sidepod die de luchtstroom op moeten vangen om daarmee het maximale rendement uit de vloer te halen.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Aston Martin is al overgestapt op zijn tweede variant van de Z-vormige vloer door de uitsnede te verlengen en daarmee de parallelle sectie te vergroten. Het is de meest agressieve variant op de grid en is tevens gecombineerd met twee rijen aan vinnen in de poging om beter om te kunnen gaan met de nieuwe reglementen, die de teams met een lage rake het hardste hebben geraakt.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02

AlphaTauri deed geen moeite om de Z-vormige uitsnede te verhullen tijdens de onthulling van de auto, al probeerde het team wel andere onderdelen te verhullen. Voor de tweede race heeft de vloer van de AT02 een update gekregen met de toevoeging van een reeks naar buiten gerichte vinnetjes op de vloer, kort voor de uitsnede.

Esteban Ocon, Alpine A521

Alpine voegde zich in Bahrein bij de Z-brigade en heeft de uitsnede gecombineerd met een enkele vin, al heeft het team wel meerdere varianten uitgeprobeerd.

Carlos Sainz, Ferrari SF21

Een blik op de Z-vormige vloer van Ferrari, die vrijdag voor het eerst werd uitgeprobeerd door Carlos Sainz.

George Russell, Williams FW43B

George Russell mocht de Z-vormige vloer op zijn Williams FW43B voor het eerst uitproberen tijdens de eerste vrije training voor de GP op Imola.

Lando Norris, McLaren MCL35M

McLaren was vorig jaar het eerste team dat een 2021-specificatie van de vloer uitprobeerde. Het team heeft sindsdien vastgehouden aan de meer traditionele volledige aflopende oplossing zonder uitsnede.

Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo C41

Ook Alfa Romeo heeft gekozen voor de volledig aflopende vloer, al heeft het team wel een aantal vinnetjes geplaatst op de plek waar de vloer af begint te lopen om daarmee een samengesteld effect te creëren.

Mick Schumacher, Haas VF21

Haas heeft al meerdere malen aangegeven dat het zich dit jaar focust op 2022. Er zijn wel wat ontwikkelingen te zien op de VF21, maar de vloer is een stuk conventioneler dan een aantal van haar concurrenten.

