Steiner: Werken met rookies vergt andere aanpak

De Amerikaanse stal heeft er bewust voor gekozen om het huidige seizoen te zien als een overbruggingsjaar. Er wordt geen geld meer gestoken in de auto, die op een aantal aanpassingen na vrijwel hetzelfde is als in 2020. Daarnaast krijgen de jonge debutanten Schumacher en Mazepin alle ruimte om te wennen aan de Formule 1. Vanaf volgend seizoen moet het – met het nieuwe technische reglement – dan echt gaan gebeuren.

Waar Steiner in het verleden met zijn door de wol geverfde duo Romain Grosjean en Kevin Magnussen nog wel eens keihard uit de hoek kon komen, daar moet hij het dit jaar met zijn rookies wat anders aanpakken. Niet per se met fluwelen handschoenen, maar toch anders zo zegt hij in de Australische podcast In the Fast Lane. “Ik moet veel meer nadenken en veel meer analyseren waar we het snelst winst kunnen boeken. Het is soms lastig, want de verkeerde woorden kunnen misschien verkeerd geïnterpreteerd worden. Dus voor mij is de grootste uitdaging om ze [Schumacher en Mazepin] het vertrouwen te geven, zodat ze zelfverzekerd zijn in wat ze doen.”

En dat is niet makkelijk. “Stel je eens voor dat je een 21- of 22-jarige jongen bent, in de Formule 1 komt en alle druk op je ligt. Het is niet makkelijk – alleen al in het hoofd – om daar mee om te gaan. Laat staan om te racen in één van deze auto's, die erg lastig zijn... Dus ik moet proberen in te vullen waar hun zwakke punten liggen, waar ze het meest mee worstelen.”

Eenzelfde proces doorliep Steiner enkele jaren geleden met Magnussen. “Ik bedoel, Kevin had in zijn eerste jaar toen hij bij ons kwam al twee jaar Formule 1 achter zich liggen, maar hij was behoorlijk onzeker en had geen geloof in z'n eigen kunnen”, onthult Steiner. “Dus hij moest ook een beetje geholpen worden, maar hij pakte het heel snel op toen hij eenmaal zag dat het team achter hem stond en we hem steunden.” Die lessen helpen Steiner bij het coachen van Schumacher en Mazepin. “Dat is wat ik probeer te doen met Mick en Nikita. Ik vertel ze gewoon 'we zijn hier voor jullie, we zijn jullie eerste helpers, jullie moeten ons vertrouwen, we doen het beste wat we kunnen om jullie te helpen'. Je moet gewoon je hoofd erbij houden, je focussen, hard werken en gewoon geconcentreerd zijn.”

Volgens Steiner is Schumacher 'erg nederig' in zijn aanpak, terwijl teamgenoot Mazepin een moeilijkere start heeft gehad na enkele incidenten aan het begin van het seizoen in Bahrein en Imola. “Ik zou zeggen dat zijn vertrouwen een beetje een klap heeft gekregen toen hij binnenkwam. Weet je, Bahrein was erg moeilijk, met de baan en de wind. Hij had een paar spins en ik denk dat dat hem een beetje onzeker heeft gemaakt. Aan de andere kant, Mick deed het geweldig”, analyseert Steiner. “Maar ik denk dat hij [Mazepin] het nu wel in de vingers krijgt. Hij heeft in Imola een grote stap gezet. Dus ik denk dat hij er wel bovenop komt.”