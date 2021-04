Sebastian Vettel wist van 2010 tot en met 2013 vier jaar op bij Red Bull de wereldtitel in de wacht te slepen, maar inmiddels is de Duitser al een tijdje bezig aan een bijzonder magere reeks. Zijn laatste jaren bij Ferrari waren ondermaats en ook bij Aston Martin komt Vettel vooralsnog niet lekker uit de lekker verf. Zijn voormalig teamgenoot Mark Webber ziet het met lede ogen aan, maar denkt wel een verklaring te hebben voor het geworstel van de Duitser.

“Ik denk dat zijn zelfvertrouwen momenteel ontzettend laag is”, vertelt Webber in gesprek met Marca. “Zijn tijd bij Ferrari heeft hem geen goed gedaan. Sport stelt mannen en vrouwen soms op de proef, maar in dit geval was het wel een heel lange periode. Ik denk dat de regels voor deze huidige generatie auto’s Sebastian gewoon niet goed liggen, dit zijn niet zijn type auto’s. Hij wil een auto met veel grip, met veel downforce. Hij is een zeer delicate coureur met een hoop gevoel in de auto. Denk nog maar eens terug aan Monza [in 2008], waar hij in de regen wist te winnen met Toro Rosso. Het was ongelofelijk, die dag liet hij iedereen achter zich. Maar wanneer er minder grip is, met deze Pirelli’s… De auto’s geven je nu ook minder vertrouwen, de regels liggen hem niet.”

Dat die regels Vettel wellicht niet goed liggen, vindt Webber overigens geen excuus voor de magere prestaties van de Duitser: “Het is een probleem voor hem, maar het komt er op aan dat je goed leert om te gaan met de regels. Kijk naar Hamilton, hij is altijd sterk. Vettel zit het echter tegen en je ziet dat hij langzaam maar zeker vermoeid raakt. Hij heeft er bij Ferrari ontzettend veel energie in gestopt.”

Webber geniet niet van ploeterende Vettel

Ondanks het feit dat Vettel en Webber niet altijd even goede vrienden waren, ziet de Australiër zijn oud-teamgenoot liever vooraan meevechten om de prijzen: “Ik vind het niet fijn om te zien. Mensen denken dat misschien, dat ik hem graag zie lijden, maar nee, ik word er niet blij van. Ik wil het hem graag goed zien doen, het is heel vreemd om hem zo te zien, zo anders dan hoe hij was. Maar dit is de Formule 1, we mogen niet klagen over coureurs die niet presteren. Het is de top van de autosport en we moeten vieren dat coureurs als Norris, Leclerc en Max het goed doen. Maar als je als coureur bezig bent aan de laatste fase van je carrière of afziet, dan moet het ook benoemd worden.”