Eind 2018 liet Alonso de F1 achter zich om zich te storten op andere race-avonturen. Hij werd wereldkampioen in het World Endurance Championship en won twee keer op Le Mans, maar zijn avonturen in de Indy 500 waren beduidend minder succesvol. Ook reed de Spanjaard de 24 uur van Daytona en nam hij deel aan Dakar, voordat bekend werd dat hij met ingang van 2021 met Alpine zou terugkeren in de Formule 1. Daar hoopt Alonso een aantal lessen, die hij leerde tijdens zijn periode in andere raceklassen, in praktijk te kunnen brengen.

“Ik denk dat er veel dingen zijn die je kan leren van andere ervaringen buiten de Formule 1, want de F1 is een heel gesloten omgeving”, antwoordde hij op de vraag wat hij in andere raceklassen geleerd heeft. Zo ziet Alonso dat een F1-coureur ‘iedere twee weken’ hetzelfde doet en dezelfde routine volgt. “Door de jaren wordt je rijstijl op een bepaalde manier eentonig en je volgt simpelweg de instructies van je team. Zij optimaliseren alles in de auto, maar ook je rijstijl door te vertellen wat je moet doen, waar je banden moet sparen, waar je energie van de batterij moet sparen, waar je burnouts moet doen en hoeveel je er moet doen voor de start. Alles is zo gecontroleerd dat je maar weinig dingen kan improviseren in een F1-weekend.”

Geleerde lessen toepassen in F1

In andere raceklassen, waaronder het WEC, geldt volgens Alonso dat er veel meer vrijheid is voor coureurs om te improviseren. “In de endurance moet je jezelf zijn, veel meer dan in andere racewagens. Je komt verkeer tegen op verschillende plaatsen, in verschillende ronden en op een ander moment van de dag. Dat gebeurt iedere ronde. En iedere keer dat je in de auto stapt, moet je veel meer met je teamgenoten delen. In de endurance is het veel meer teamwork dan in de Formule 1, dus daar leer je dingen van en je neemt die andere aanpak mee naar je toekomstige avonturen in de autosport.”

Ook van zijn deelnames aan de Indy 500 heeft Alonso veel geleerd, met name over de invloed die kleine veranderingen aan de afstelling kunnen hebben op het gevoel in de auto. “Ik denk dat de gedetailleerdheid die je moet bereiken met je afstelling ter voorbereiding op de Indy 500 veel groter is dan bij iedere F1-race. Dat komt omdat de auto’s hetzelfde zijn en hoe de kleine details invloed kunnen hebben op je rijstijl, de prestaties, de inhaalkansen, maar ook hoe je moet anticiperen op dingen die in de komende twee of drie ronden gaan gebeuren. Er zijn veel lessen die je in verschillende categorieën kan leren en die je hopelijk kan toepassen in de Formule 1, of in de toekomst in het algemeen.”