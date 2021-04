Nadat maandagavond eindelijk alle seinen op groen werden gezet voor de invoering van drie sprintraces dit seizoen, worden nu langzaam maar zeker ook meer details bekend over hoe deze weekenden er in de praktijk uit komen te zien. Zo heeft de invoering van een sprintrace op zaterdag bijvoorbeeld ook een flinke impact op het bandenreglement, waar Pirelli nu meer informatie over heeft gedeeld.

Minder bandencompounds

De coureurs zullen tijdens de Grand Prix-weekenden met een sprintrace niet dertien, maar ‘slechts’ twaalf sets droogweerbanden tot hun beschikking krijgen. Omdat de tweede vrije training op vrijdag komt te vervallen, hebben de teams namelijk ook minder rubber nodig om te trainen. Tijdens de drie weekenden met een sprintrace hebben de coureurs daardoor zes setjes van de zachtste band, vier setjes medium en twee sets van de harde compound tot hun beschikking.

In de eerste vrije training op vrijdag moeten de coureurs minimaal twee sets banden (van een willekeurige compound) gebruiken en zal er aan het einde van de sessie één set banden ingeleverd moeten worden. Voor de tweede en tevens laatste vrije training op zaterdag mogen de teams zoveel banden gebruiken als ze zelf willen.

Vrije bandenkeuze voor de race

De kwalificatiesessie verschuift in de aangepaste weekenden naar de vrijdagmiddag. In deze kwalificatie mogen de coureurs alleen rijden op de zachte band. Maximaal vijf sets van de rode band mogen gebruikt worden tijdens de kwalificatie, waarvan er eentje alleen in het derde deel mag worden ingezet. De regel dat een coureur die het derde kwalificatiedeel bereikt de race moet aanvangen op de band waarmee hij in Q2 de snelste tijd heeft gereden, komt te vervalen. De coureurs mogen dus zelf bepalen op welke set banden zij de sprintrace op zaterdag willen aanvangen.

De sprintrace op zaterdag – de zogenaamde sprintkwalificatie – zal ongeveer 100 kilometer in lengte zijn. In deze race is geen apart bandenreglement van kracht en mogen de coureurs zoals gezegd dus zelf bepalen op welke set banden zij de race aanvangen. Ook hoeven de teams tijdens de sprintrace niet verplicht twee soorten compounds te gebruiken. De verplichte pitstop komt in de sprintrace dus te vervallen. Wel moeten de coureurs aan het einde van de sprintrace de set banden waarop zij de meeste ronden hebben afgelegd weer inleveren.

Net als in de sprintrace op zaterdag mogen de coureurs ook voor de Grand Prix op zondag zelf bepalen op welke set banden zij de race aanvangen. Net als in alle overige Grand Prix-weekenden geldt in deze race wel weer de regel dat een coureur minimaal twee verschillende compounds moet gebruiken en zal er dus minimaal één pitstop moeten worden gemaakt.

Drie sprintraces in 2021

In juli zal er tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone voor het eerst worden geëxperimenteerd met een sprintrace op zaterdag. In september wordt er ook op Monza een sprintrace aan het programma toegevoegd, waarna de derde en laatste sprintrace dit seizoen waarschijnlijk zal worden georganiseerd op het circuit van Interlagos in Brazilië.