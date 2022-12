Sargeant kiest startnummer voor debuutseizoen in Formule 1

Nadat startnummers in de Formule 1 jarenlang gekoppeld waren aan de klassering van de teams in het constructeurskampioenschap, is de koningsklasse in 2014 overgestapt op het systeem met permanente startnummers. Dat houdt in dat coureurs een startnummer kiezen die zij dan hun hele carriere met zich meedragen. De enige keer dat zij van nummer mogen veranderen, is als zij wereldkampioen worden: dan mag #1 op de auto geplakt worden, al mogen rijders er ook voor kiezen om vast te houden aan hun persoonlijke startnummer. Dat deed Lewis Hamilton na zijn titels in 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 en 2020. Max Verstappen koos er juist voor om wel met startnummer 1 te rijden.

Aangezien de Formule 1 in 2023 drie debutanten verwelkomt, komen er ook drie nieuwe startnummers bij op de startgrid. Van het drietal nieuwkomers had alleen Oscar Piastri al een startnummer gekozen - nummer 82 - maar woensdag maakte Williams bekend dat Logan Sargeant de knoop ook heeft doorgehakt. De eerste Amerikaanse Formule 1-coureur sinds 2015 staat komend seizoen aan de start met startnummer 2. Het wordt de eerste keer dat dit nummer gebruikt wordt in de Formule 1 sinds 2018, toen Stoffel Vandoorne zijn tweede en laatste F1-seizoen in dienst van McLaren afwerkte.

Van de drie rookies van 2023 heeft alleen Nyck de Vries momenteel nog geen keuze voor zijn permanente startnummer gemaakt. De coureur uit Uitwellingerga debuteerde namens Williams tijdens de Italiaanse GP en reed toen met startnummer 45, maar dat nummer werd hoofdzakelijk ingezet doordat dit het vaste nummer is voor de reserverijder van het team. Zo kwam Sargeant later in het jaar tijdens diverse vrije trainingen ook in actie met nummer 45.

Met Nico Hulkenberg keert er in 2023 ook weer een coureur terug op de F1-grid. De Duitser maakte tussen 2014 en 2019 steevast gebruik van startnummer 27 en ook tijdens zijn invalbeurten in 2020 en 2022 reed de man uit Emmerich met dat getal op de auto. Bij zijn fulltime rentree in de sport komt startnummer 27 te prijken op de nieuwe bolide van Haas F1.

