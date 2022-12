Eindrapport Kevin Magnussen: Sterke puntenfinishes en een miraculeuze pole

Het Formule 1-seizoen van Kevin Magnussen

Positie in het wereldkampioenschap: 13

Aantal WK-punten: 25

Aantal overwinningen: 0

Beste startplaats: 5e plaats (Canada)

Beste resultaat: 5e plaats (Bahrein)

Rapportcijfer: 7,2

De Formule 1-loopbaan van Kevin Magnussen leek eind 2020 ten dode opgeschreven. Na jarenlang de Deen en Romain Grosjean als rijderspaar te hebben gehad, besloot het Haas F1 Team het roer voor 2021 drastisch om te gooien en verder te gaan met twee rookies: Mick Schumacher en Nikita Mazepin. Voor de coureur uit Roskilde bleek geen plek meer in de koningsklasse.

Magnussen vervolgde zijn carrière in het Amerikaanse IMSA, waar hij teamgenoot van Renger van der Zande werd bij de stal van Chip Ganassi, deed eindelijk samen met vader Jan mee aan de 24 uur van Le Mans en mocht van de IndyCar proeven door voor Arrow McLaren SP de race op Road America te rijden. Voor 2022 waren er plannen om naast zijn IMSA-programma voor Peugeot in het World Endurance Championship te racen. Magnussen had de Formule 1 volledig uit zijn hoofd gezet. Tot begin maart ineens de telefoon ging en Guenther Steiner aan de lijn hing.

Het Haas F1 Team had vanwege de oorlog in Oekraïne afscheid genomen van de Russische coureur Nikita Mazepin en zocht met spoed een vervanger. Hoewel Magnussen niet lang daarvoor nog had verklaard niet meer ergens in de middenmoot of achterhoede te willen rijden, nu hij in de Verenigde Staten voor podiumplaatsen en overwinningen meestreed, was het aanbod om terug te keren bij Haas te aanlokkelijk om af te slaan. Het ging bovendien om een meerjarig contract.

Magnussen verraste vriend en vijand door tijdens zijn eerste testdag met de VF-22 meteen de snelste tijd neer te zetten, terwijl het voorseizoen voor Haas tot dat moment niet al te gunstig was verlopen door onder meer transportproblemen. Dat was natuurlijk nog maar testen, maar ook in de seizoensopener in Bahrein kwam hij verbazingwekkend sterk voor de dag. Magnussen kwalificeerde zich als zevende en kwam mede dankzij een dubbele DNF van Red Bull als vijfde over de streep. Ook in de Grands Prix van Saudi-Arabië en Emilia-Romagna werden vervolgens punten gescoord.

Na Imola moest Haas over het algemeen het onderspit delven in het uiterst competitieve middenveld. Op Silverstone en de Red Bull Ring had de Amerikaanse formatie de zaken echter voor elkaar en waren er zowaar dubbele puntenfinishes voor Haas, waarbij opvallend genoeg niet Magnussen de uitblinker was maar diens teamgenoot Mick Schumacher. Over het hele seizoen genomen was de Deen de Duitser echter ruim de baas.

De tweede seizoenshelft verliep moeizamer voor Magnussen, maar uitgerekend in de thuisrace van het team in Austin, waar bovendien een nieuwe sponsor werd gepresenteerd, slaagde hij er weer in om punten te scoren. Het sportieve hoogtepunt van het jaar kwam echter in Brazilië, waar hij dankzij slim handelen van het team in een regenachtige kwalificatie als eerste de baan op kon gaan voor Q3. Magnussen reed een uitstekende ronde, waarna de omstandigheden verslechterden en niemand meer onder zijn tijd kwam: de pole-position was een feit. De beelden waarop Haas de eerste startplek vierde, zal menig Formule 1-fan niet snel vergeten.

Een dag later in de sprintrace moest Magnussen vanzelfsprekend zijn meerdere erkennen in de coureurs van Red Bull, Mercedes en Ferrari. Ook Lando Norris in de McLaren bleek te sterk voor de Haas-coureur, maar een achtste startplek betekende niettemin een punt en een prima uitgangspositie voor de race op zondag. Helaas was zijn Braziliaanse Grand Prix door een aanrijding met Daniel Ricciardo echter van korte duur.

Magnussen stapte met nul voorbereiding in de auto maar scoorde uiteindelijk 25 van de 37 punten die zijn team in 2022 behaalde, en leverde zo een belangrijke bijdrage aan de achtste plek van Haas bij de constructeurs. Dat is volgens de redactie van Motorsport.com een dikke voldoende waard.

Cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 7,7 Ronald Vording 7,5 Niels Dijksterhuis 6,5 Bjorn Smit 7 Mark Bremer 7,5