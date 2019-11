Hamilton voorspelt veel verschuivingen op de grid voor 2021

"Na het volgende jaar zullen we zien dat er coureurs van plek ruilen. Er gebeurt al veel op de achtergrond, iedere coureur praat met een paar teams", citeert Reuters Hamilton tijdens een persconferentie van zijn teamsponsor Petronas. Zowel van hem als veel andere topcoureurs verloopt het contract na 2020, waardoor het silly season voor het seizoen daarna - wanneer de nieuwe F1-reglementen ook ingaan - extra spannend zal worden.

Die nieuwe reglementen maken een eventuele overstap voor een coureur een sprong in het diepe. Men weet immers niet of het nu dominante team dan nog steeds de lakens uitdeelt. Eén ding kan Hamilton wel alvast kwijt: hij is niet van plan om na 2020 te stoppen. De Brit wil de nieuwe generatie bolides namelijk graag meemaken. "Als ze doen wat er op papier staat, dan gaan we misschien wel het beste tijdperk zien in een lange tijd. En daar wil ik bij horen", liet hij weten.

Hij verwacht verder dat Max Verstappen en Charles Leclerc, coureurs waar hij dit seizoen al regelmatig tegen heeft gevochten, de toekomstige kampioenen van de F1 zijn. "Ze hebben allebei een eerlijke maar agressieve rijstijl en dat is super. Maar wie er gaat winnen? Hopelijk ben ik er nog steeds bij om ze te stoppen. Ik denk wel dat Ferrari een betere kans heeft [dan Red Bull] om op de korte termijn met een wagen te komen die goed genoeg is voor het wereldkampioenschap."

Verstappen versus Leclerc als dé nieuwe rivaliteit in de Formule 1