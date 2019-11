Ferrari: "Om Mercedes te verslaan is andere filosofie nodig"

De betrouwbaarheidsproblemen van de motor belemmerden Ferrari in Bahrein, Oostenrijk, Duitsland en Rusland. Charles Leclerc zal in Brazilië een gridstraf krijgen, nadat hij twee weken geleden in Austin over moest schakelen op een oudere motor door een olielek bij zijn nieuwste specificatie.

Binotto vertelde aan Motorsport.com: "We hebben Bahrein gehad met Charles, de kwalificatie in Oostenrijk met Sebastian [Vettel], de kwalificatie in Duitsland met beide wagens en het probleem in Sochi. Het gaat om allemaal verschillende gevallen, er is niet een overeenkomstige factor en dat maakt het zorgelijk. Als je een enkel probleem hebt, kun je het aanpakken. Het feit dat we verschillende problemen hebben, toont aan dat ons hele proces niet sterk genoeg is om betrouwbaarheid te waarborgen."

Ferrari staat dit seizoen wat betreft het aantal pole-positions op gelijke hoogte met rivaal Mercedes, beide topteams hebben er nu negen. Qua zeges is het een ander verhaal, want met drie overwinningen schiet de Italiaanse renstal duidelijk tekort. Mercedes heeft de constructeurs- en coureurstitel al binnen en behaalde liefst veertien overwinningen. "Wat we nodig hebben is een betere betrouwbaarheid. Als we betrouwbaarder zijn kunnen we meer overwinningen behalen. Dat is denk ik het belangrijkste punt voor ons. Kijkend naar de toekomst, geloof ik dat we op dit vlak sterker moeten zijn als we wereldkampioen willen worden", aldus Binotto.

Volgens de teambaas kan de oplossing wel veel tijd gaan kosten. "Het is allereerst aan de ontwerpers, de manier waarop je homologeert en het risico-assessment doet wat betreft de ontwikkelingen. Dat heeft met de hele filosofie te maken en zal daarom enige tijd in beslag nemen. Maar omdat het eerste probleem al in Bahrein ontstond, hebben we er al maanden aan kunnen werken. Het is moeilijk om Mercedes te verslaan, niet alleen wat betreft de prestaties. Maar het gaat om een hele mentaliteit, waar ook de strategieën en pitstops onder vallen."

En dat blijft vanzelfsprekend het doel van Ferrari, de zilverpijlen verslaan. "We hebben een maatstaf. We blijven onszelf verbeteren, maar zijn nog niet waar we willen. De doelstellingen van de nieuwe auto qua ontwerp en de betrouwbaarheid hebben we vastgesteld en die zijn denk ik helder. Het is niet makkelijk om die doelen te halen, maar daar is de winterperiode voor. We gaan zo hard als we kunnen aan het werk", besluit Binotto.

Met medewerking van Scott Mitchell