Bottas moe van Rosberg-vergelijkingen: "Heb mijn eigen plan"

Valtteri Bottas heeft zijn derde seizoen bij de kampioensformatie van Mercedes bijna achter de rug. Alhoewel de campagne van dit jaar absoluut beter is verlopen dan die van vorig jaar, heeft Bottas zijn ultieme doel nog niet behaald. Hij wil Hamilton namelijk verslaan en zich tot F1-wereldkampioen kronen, iets waarvoor hij volgens sommigen simpelweg 'te lief' is. Zo zou hij de hardheid van zijn voorganger Nico Rosberg missen. Allemaal onzin, zo stelt Bottas tijdens de persconferentie voor de Braziliaanse Grand Prix. Hij kan de strijd met Hamilton wel degelijk aangaan, maar dan wel op zijn eigen manier.

"Ik word eerlijk gezegd een beetje moe van al die vragen [over Rosberg]. Iedere coureur is nou eenmaal anders, ik ben dus niet zoals Nico", verkondigt hij op het circuit van Interlagos tegenover onder meer Motorsport.com. "Ik wil uiteindelijk wereldkampioen worden en heb daar natuurlijk mijn eigen plannen voor. Ik geef er altijd de voorkeur aan om te spreken met mijn acties op de baan", zegt hij, waarmee hij aangeeft duidelijk geen zin te hebben in allerlei psychologische spelletjes. Het werkt voor mij het best als ik al mijn energie kan steken in presteren op het circuit. Als ik mijn energie aan andere dingen verspil, leidt dat alleen maar af van waar het uiteindelijk om draait."

"Ik heb mijn plan voor volgend jaar ook al klaar, maar die ga ik niet met jullie delen", vervolgt Bottas zijn verhaal nogal cryptisch. Voor de laatste twee races luidt het devies: momentum opbouwen richting 2020, het jaar van de geplande machtsovername. "Dit is mijn beste seizoen tot dusver geweest in de Formule 1, al ben ik nog steeds niet waar ik zou willen zijn. Daarvoor moet ik nog iets constanter presteren en minder fouten maken. Maar goed: het is bemoedigend om te zien dat ik al veel van mijn zwakke plekken heb aangepakt. Dat maakt mij alleen maar hongerig naar meer."

Met medewerking van Jonathan Noble