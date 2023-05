Mercedes werkte de afgelopen tijd hard aan nieuwe updates. Deze zouden in Imola geïntroduceerd worden, maar die race werd afgelast. Het Duitse merk liet al vrij snel weten dat het in Monaco de 'nieuwe' W14 zou introduceren. Hoewel de locatie om updates te testen niet ideaal is, kon Mercedes niet langer wachten. Lewis Hamilton had het in ieder geval naar zijn zin vrijdag. Hij noteerde in de eerste training de derde tijd en sloot de vrijdag af met de zesde tijd. Het verschil naar de concurrentie was een halve seconde, maar de Brit denkt dat het uiteindelijk maar drie tienden worden.

"Ik heb over het algemeen een geweldige dag gehad, ik genoot er echt van om hier te rijden", blikt de zevenvoudig wereldkampioen terug op zijn vrijdag. "Ik wil iedereen in de fabriek bedanken. Het bouwen en ontwikkelen van een auto is geen eenvoudige taak. Iedereen steekt er zoveel tijd in. Ik ben blij dat we de boel op de baan gehouden hebben. We hebben veel data. Het is natuurlijk niet de ideale plek om updates te testen, maar over het algemeen voelde de auto goed. Het was wel jammer dat we er aan het einde van de sessie niet echt bij zaten, maar ik voel zeker verbetering. We moeten verder deze richting op en alles uit de auto persen."

Hamilton krijgt vervolgens de vraag voorgeschoteld waar de verbeteringen precies zitten. "Het is er", gaat hij verder. "Ik ga niet zeggen op welk vlak. Er is een gebied waar ik veel performance verlies. We gaan dat in de nabespreking in kaart brengen. We steken onze koppen bij elkaar en proberen uit te vogelen hoe we kunnen werken met wat we hebben. Hopelijk geeft dit ons een basis waar we op door kunnen bouwen."

Mercedes in de buurt van Aston Martin en Ferrari?

Teamgenoot George Russell is terughoudend. "Zoals we gisteren zeiden is Monaco een uniek circuit", zegt hij. "Het is niet echt een plek om updates of veranderingen te beoordelen. We wisten dat toen we naar dit circuit gingen. We vergeten dus als het ware dat we updates hebben meegenomen. Daar maken we ons volgend weekend wel zorgen om. We proberen hier gewoon te verbeteren, de kwalificatie is natuurlijk het belangrijkste onderdeel van dit weekend en dat is het deel van het weekend waar we over het algemeen worstelen. Als je naar de afgelopen achttien maanden kijkt, zie je dat we het op zondag altijd beter doen. We moeten vanavond dus wat proberen te vinden, er zijn zeker positieve tekenen die we meenemen van deze sessie. We hebben zeker een stap gezet ten opzichte van de eerste vrije training. Het is hier nooit makkelijk."

Russell hoopt dat Mercedes zich dit weekend kan meten met Aston Martin en Ferrari. "Daar richten we ons op. Red Bull is duidelijk een klasse apart op dit moment. Het middenveld zit dicht bij elkaar. We hebben dit jaar al een paar keer gezien dat teams als McLaren, Alpine of zelfs Haas voor ons springen op zaterdag, maar op zondag nergens te bekennen zijn. Maar als zij daar deze zaterdag in slagen, dan zullen ze waarschijnlijk rond ons zitten op zondag. We moeten dus werken aan de kwalificatiesnelheid voor dit evenement en de auto volgende week globaal opnieuw beoordelen."

Video: Mercedes rijdt in Monaco met een grote update