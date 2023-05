Aan het einde van de vrijdag is er genoeg voor Ferrari om positief op terug te blikken. De snelheid zit er goed in bij de SF-23 en bij beide coureurs. Carlos Sainz trapte de dag als snelste af in de eerste training, terwijl Charles Leclerc in de tweede training de snellere van de twee was met de tweede tijd. De Monegask moest aan het einde van de dag enkel Red Bull-coureur Max Verstappen voor zich dulden op het stratencircuit. Dat was dan ook nog met een minimale marge van slechts 65 duizendsten van een seconde, Sainz gaf slechts een tiende toe op de Nederlander.

Toch is er van een volledig positieve sfeer geen sprake in het Ferrari-kamp. Sainz knalde namelijk in de tweede vrije training zijn SF-23 in de muur, nadat hij zijn ophanging rechtsvoor had gebroken bij een tik tegen de vangrail in bocht 15. Bovendien was Leclerc niet tevreden over het gevoel in de Ferrari. "Het was een beetje een moeilijke dag omdat de auto niet helemaal doet wat deze hoort te doen", zegt Leclerc. "We moeten dus goed kijken naar de afstelling van mijn auto en er dan aan werken zodat ik er morgen het juiste gevoel bij heb."

Bovendien verklapt de Monegask dat hij vandaag niet heeft gedacht aan de zondag. In Monaco vergroot een startplek op een van de voorste rijen namelijk de kansen op een zege aanzienlijk. "Hier draait het allemaal om de kwalificatie, dus we hebben geen raceruns gedaan, maar ons gewoon geconcentreerd op een zo goed mogelijke voorbereiding op de kwalificatie", aldus Leclerc.

Sainz spreekt van zijn kant van een positieve dag. "We waren in beide sessies snel en de auto voelt goed aan. Er zijn nog enkele zaken die ik morgen wil proberen met de afstelling in de hoop wat te verbeteren, maar over het algemeen zijn we behoorlijk competitief." De Spanjaard is zich schuldbewust na zijn crash in de tweede vrije training en biedt zijn monteurs zijn verontschuldigingen aan. "Het was natuurlijk niet ideaal om de sessie op deze manier af te sluiten, na een misrekening toen ik de limiet opzocht. Excuses aan het team en de monteurs voor het extra werk..."

Video: Carlos Sainz parkeert zijn Ferrari in de muur in VT2 in Monaco