De Vries zit Tsunoda op de huid op vrijdag in Monaco: “Solide dag”

Het zitje van Nyck de Vries mag dan niet direct gevaar in zijn, Red Bull-adviseur Helmut Marko maakte bij aanvang van het raceweekend in Monaco nog wel even duidelijk dat de Nederlander verbetering moet laten zien. Vooralsnog lijkt het bij De Vries op rolletjes te lopen in het prinsdom. Aan het einde van de eerste dag was de 28-jarige coureur uit Uitwellingerga vrijwel even snel als AlphaTauri-collega Yuki Tsunoda.

“Ik denk dat het een redelijk solide vrijdag was”, blikt De Vries na afloop van de tweede training terug op de start van zijn weekend in Monaco. “We hebben gedurende zowel de eerste als de tweede training progressie geboekt en stap voor stap performance gevonden. Ik voelde me op het circuit steeds comfortabeler in de auto. We zullen nog wat meer moeten vinden en ik ben nog niet helemaal tevreden over de balans, maar al met al was het een prima vrijdag.”

De sleutel tot een goed weekend in Monaco is om de snelheid gedurende de vrije trainingen langzaam op te bouwen, weet De Vries, die eerder met de Formule 2 en Formule E door de straten van Monte Carlo heeft geracet. “Op elk stratencircuit is dat het geval, maar hier nog meer, doordat de baan zo enorm evolueert. Bovendien hebben we drie vrije trainingen, waardoor het ook niet nodig is om gelijk volle bak te gaan, zoals tijdens een sprintweekend. Het is dus zaak om het tempo beetje bij beetje op te voeren, elke ronde en elke run”, aldus De Vries na een vraag van Motorsport.com. “Het zal zaterdag aankomen op het hebben van een vlekkeloze Q1, maar dat zal een uitdaging worden met twintig coureurs op de baan die allemaal een snelle ronde willen rijden.”

“Het was een goede vrijdag, maar er zijn nog wel een paar dingen die we graag willen verbeteren. We weten op dit moment alleen nog niet precies hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen, dus we hebben vrijdagavond nog wat werk te doen”, vat de Fries de situatie nog eens samen.

Video: Red Bull-baas Helmut Marko zegt dat Nyck de Vries beter moet presteren