“Mensen verzinnen maar wat zonder dat ze de feiten kennen, je hebt er niks aan”, zegt Lewis Hamilton als hij geconfronteerd wordt met de opmerkingen van landgenoten Button en Hill. “En je zou toch denken dat ze het nu ongeveer wel weten. Ik zit al sinds mijn dertiende bij Mercedes. Na een moeilijk jaar ben ik hier nog steeds. Als we nog een moeilijk jaar hebben, blijf ik hier. Ik ben een vechter en we zijn een team van vechters. Ik houd van die uitdaging. Natuurlijk begin ik het seizoen liever met een geweldige auto, maar het is de reis waar ik het echt voor doe. Wat dat betreft zie ik geen oponthoud aangaande mijn contract.”

Bovendien vindt de Brit dat er voldoende tijd is om tot een nieuwe deal te komen met zijn huidige werkgever. “Daar heb ik mij nooit druk over gemaakt. Het hoeft niet meteen klaar te zijn. Ik verkeer in de gelukkige positie dat we het kunnen afhandelen als we daar klaar voor zijn. Mijn band met Toto en Mercedes is geweldig, we steunen elkaar door dik en dun. Ik ben echt gemotiveerd om te zien wat de toekomst brengt. Ik ben trots als ik zie wat we op de baan en daarnaast bereiken. Tenzij Toto en ik het met elkaar aan de stok krijgen komt het goed.”

Hamilton: “Je ziet dat Verstappen bulkt van het vertrouwen”

Regerend wereldkampioen Max Verstappen heeft al eens aangegeven dat hij niet de ambitie heeft om records na te jagen zoals Hamilton dat momenteel doet. De Red Bull-rijder zinspeelde zelfs op de suggestie dat zijn huidige contract zijn laatste kan zijn in de Formule 1. “Het is moeilijk daar iets over te zeggen”, gaat Hamilton verder, wiens teamgenoot Nico Rosberg na het behalen van de wereldtitel in 2015 direct met pension ging. “Het is voor een atleet altijd mogelijk om te stoppen als je eenmaal bereikt hebt wat je wil. De druk wordt anders en je kunt meer slapen. In de trainingen hoef je niet meer zo diep te gaan. Maar je ziet dat hij [Verstappen] bulkt van het vertrouwen, vorig jaar hadden ze een geweldige auto waarmee ze in feite alle records verbroken hebben. Ik denk niet dat ze echt hoefden te pushen en ze stonden mijlenver voor. Dat zie ik begin dit seizoen niet veranderen, dus zij kunnen relatief rustig aan het seizoen beginnen. Hopelijk kunnen de andere mensen daarachter de druk opvoeren. Aston heeft ook een heel aardig pakket en wij zijn ook aan het jagen.”

Gevraagd naar de toekomst van Verstappen, voegt hij toe: “Ik denk niet dat hij zal verslappen. Het is een wereldkampioen. Ik zet geen vraagtekens bij zijn motivatie of focus. Dat is nog net zoals voorheen, het is aan ons om erbij te komen.”