AlphaTauri niet te koop? Verstappen en Gasly duiden de meerwaarde

Aan het eind van de testdagen sijpelde er via het Duitse Auto, Motor und Sport een bericht door dat zelfs de teamleden van AlphaTauri verraste: door de tegenvallende resultaten zou het team ofwel worden verplaatst naar Engeland ofwel in de verkoop gaan. In dat eerste geval zou AlphaTauri meer moeten profiteren van de synergie met Red Bull Racing, in dat tweede geval zou Red Bull voor het geld kiezen. Alhoewel niemand in het team formeel kon reageren, is dat afgelopen woensdag alsnog gebeurd. In een officieel statement noemde teambaas Franz Tost de berichtgeving ongegrond en voegde hij toe dat AlphaTauri niet te koop is.

Wat die woorden op de lange termijn waard zijn, moet natuurlijk nog blijken. Maar door het geheel rijst wel de vraag hoe belangrijk AlphaTauri nog is voor het Red Bull-concern in F1. Het team heeft in het verleden grote talenten als Max Verstappen en Sebastian Vettel voortgebracht, maar in de voorbije jaren lijkt de talentenstroom wat te zijn opgedroogd. Toch benadrukken rijders die voor het team hebben gereden dat het huidige AlphaTauri een meer dan welkome springplank vormt voor jong talent uit de Red Bull-stal, zo ook Max Verstappen.

"Dat team is heel belangrijk geweest. Het heeft mij natuurlijk de kans gegeven om überhaupt in de Formule 1 te komen. En door het juniorteam heb ik vervolgens ook de kans gekregen om te promoveren naar het grote team van Red Bull", laat Verstappen op een vraag van Motorsport.com weten. "Zonder dat tweede team van Red Bull had ik in 2015 waarschijnlijk nog niet op de grid gestaan. In dat opzicht is dat hebben van een tweede team voor mij heel voordelig geweest." Met die woorden duidt Verstappen onder meer op het feit dat Mercedes hem na de demonstratie op de Norisring ook wilde hebben, maar dat Toto Wolff hem eerst een jaartje in de GP2 wilde stallen. Juist door de luxe van twee teams kon Helmut Marko meteen spijkers met koppen slaan.

Ook Pierre Gasly, die vanaf dit jaar de kleuren van de Franse trots Alpine verdedigt, kan de meerwaarde van het zusterteam niet genoeg benadrukken. "In de geschiedenis van de Formule 1 als geheel denk ik dat Red Bull de meeste talenten heeft voorgebracht", reageert de Fransman. "In dat opzicht is het cruciaal en heeft het team een belangrijke functie op de grid. Het heeft een eerste kans gegeven aan Max, Sebastian, Daniel [Ricciardo], Daniil [Kvyat], Carlos [Sainz] en ook aan mijzelf. In dat opzicht werkt de opzet volgens mij heel goed. Franz is er vanaf de allereerste dag bij betrokken geweest als teambaas en dat is ook belangrijk. Hij heeft steeds alles gegeven om ons allemaal zover mogelijk te brengen in de sport. In dat opzicht denk ik dat het hebben van een tweede team erg goed uitpakt voor het hele Red Bull-concern", sluit Gasly af.

