Na twee jaar de wingman te zijn geweest van Max Verstappen zal Perez gedreven zijn om zijn ware aard te laten zien. De wintertests hebben bewezen dat Red Bull weer het te kloppen team zal zijn in 2023, waardoor de Mexicaan in ieder geval beschikt over het beste materiaal van de grid. In 2021 kwam de ervaren coureur veel snelheid tekort om mee te doen voor het kampioenschap, maar vervulde hij in Abu Dhabi wel een heldhaftige rol in de titelstrijd. In 2022 kwam de 33-jarige Mexicaan goed uit de startblokken, maar verloor hij gedurende het seizoen door de nieuwe upgrades het vertrouwen in de RB18. Perez was daardoor genoodzaakt om vaak het teambelang voor zijn eigenbelang te zetten. Nu hoopt hij deze steun terug te krijgen van zijn team, zodat ook hij een gooi kan doen naar de rijderstitel.

Tweevoudig wereldkampioen Mika Hakkinen analyseert bij Unibet International het team van Red Bull en spreekt zijn verwachtingen uit voor 2023. “Perez is een goede teamgenoot. Hij lijkt erg gehoorzaam richting zijn team te zijn. Hij wordt door het team ingezet om ondeugende dingen te doen, zoals andere coureurs ophouden”, vertelt Hakkinen. Over de titelaspiraties van Perez is de Finse ex-coureur duidelijk: “Je komt niet zo ver in je carrière als Perez zonder van jezelf te denken dat je snel bent. Maar als je een teamgenoot als Verstappen hebt, dan moet je realistisch zijn en jezelf in de spiegel kijken. Je moet toegeven dat je Max niet kan verslaan. Er is haast iets bovennatuurlijks nodig om hem te verslaan. Perez wordt tweede, daar is geen twijfel over mogelijk.”

Niemand sneller dan Verstappen

Het moge duidelijk zijn dat Hakkinen een hoge pet op heeft van de Nederlandse titelverdediger. De Fin vertelt waarom Verstappen zo succesvol is geworden in de sport: “Hij heeft hard gewerkt om de coureur te worden die hij vandaag de dag is. Ik denk dat momenteel niemand op de grid sneller is dan hij. Zijn titels hebben hem nog meer vertrouwen gegeven. Hij is nog steeds jong en hij zal zich nog verder ontwikkelen. Het team heeft honderd procent vertrouwen in hem.” De Fin sluit af door te stellen dat alleen betrouwbaarheidsproblemen met de RB19 een derde kampioenschap van Verstappen nog in de weg kan staan.