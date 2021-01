Stroll: GP Australië wordt uitgesteld, F1-seizoen start in Bahrein

Een jaar na het door corona geteisterde seizoen 2020 heeft de Formule 1 de meest uitgebreide racekalender uit de geschiedenis van de sport aangekondigd. Het lijkt wereldvreemd, maar gaat in feite alleen om een papieren werkelijkheid en daarmee samenhangende belangen. Omdat niemand in een vroeg stadium de (financiële) verantwoordelijkheid voor een afgelasting wil pakken, hebben alle races een plek op de initiële kalender gekregen.

Toch is het hoogst onwaarschijnlijk dat alles in de bedachte volgorde doorgaat. Zo zijn Formule 1-teams deze week al op de hoogte gesteld van een alternatieve kalender tijdens een Zoom-meeting met de nieuwe F1-baas Stefano Domenicali. Stroll heeft als eigenaar van Aston Martin natuurlijk ook de benodigde informatie verkregen en doet alvast uit de doeken dat de gepresenteerde kalender inderdaad op de schop gaat.

"Melbourne is al - nou ja nog niet officieel, maar dat gaat wel gebeuren - verplaatst. De race wordt niet afgelast, maar verplaatst. We zullen daar in het najaar naartoe gaan. De eerste race van het seizoen zal plaatsvinden in Bahrein", sprak hij voorafgaand aan de presentatie van de nieuwe titelsponsor voor zijn F1-team. Zo werd donderdag uit de doeken gedaan dat BWT wordt ingeruild voor IT-gigant Cognizant, waardoor de livery British Racing Green kan worden.

Het uitstellen van de Australische GP krijgt waarschijnlijk ook consequenties voor de wintertest. Dat driedaagse evenement lijkt eveneens naar Bahrein te verhuizen, waardoor teams het geliefde Barcelona - want dichtbij en dus makkelijk qua vervoer van onderdelen - links moeten laten liggen. Het zijn verschuivingen die naadloos in de worsteling van 2020 passen, al denkt Stroll dat de situatie wel binnen afzienbare tijd beter wordt. "Ik denk dat het eerst nog twee à drie lastige maanden gaan worden. Daarna komt er door het vaccin wel licht aan het eind van de tunnel. De eerste races vormen waarschijnlijk nog even een uitdaging."

Dat is vooral te merken aan beperkende maatregelen voor iedereen in de paddock en aan de afwezigheid van fans. Een enorme knauw loopt het F1-seizoen niet meteen op, aldus Stroll. "Ik neem echt mijn petje af voor Formula One Management. Vorig jaar hebben we zeventien races in iets van 23 weken verreden, zonder noemenswaardige problemen. Het ergste ligt achter ons en met de kennis van vorig jaar weten we wel hoe we dit seizoen moeten aanpakken."

