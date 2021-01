Aston Martin F1 volledig groen, sponsor Cognizant vervangt BWT

Cognizant, een Amerikaanse reus in de IT-sector gaat een verbintenis aan met Aston Martin F1 voor meerdere jaren en neemt de positie van titelsponsor over van het Oostenrijkse waterbedrijf BWT. BWT zorgde voor een roze livery op de wagens van Force India en Racing Point, wat niet paste bij de identiteit van Aston Martin. Dat is een van de redenen waarom het team op zoek ging naar een nieuwe sponsor.

Cognizant, een Fortune 500 bedrijf dat meer dan 300.000 mensen wereldwijd tewerkstelt, ging wel akkoord met de typische donkergroene kleur van Aston Martin, het vermaarde British Racing Green. De verwachting is dan ook dat de nieuwe auto van Sebastian Vettel en Lance Stroll in die traditionele kleur gehuld zal worden wanneer die begin maart wordt voorgesteld.

De komst van een groot merk als Cognizant is goed nieuws voor het team van Lawrence Stroll, dat door de komst van Aston Martin en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel een veel groter profiel krijgt. Het team, dat ook een gloednieuwe fabriek krijgt in Silverstone, hoopt uit te groeien tot een van de topteams.

"De terugkeer van Aston Martin naar de F1 na meer dan 60 jaar is een mijlpaal in de geschiedenis van de sport", aldus Stroll senior. "Iedereen weet waar Aston Martin voor staat, maar het F1-team zal ons in staat stellen om de essentie van het merk meer naar buiten te brengen. Ik ben heel trots dat we dit nieuwe hoofdstuk kunnen starten met de steun van Cognizant."

De komst van het IT-bedrijf omvat niet alleen sponsordollars, maar moet ook een boost zijn voor de levensbelangrijke IT-systemen van het team, zo verduidelijkt teambaas Otmar Szafnauer. "Innovatie en technologie zijn de pijlers van een F1-team en deze samenwerking is meer dan enkel branding. Met onze nieuwe fabriek in aanbouw zal de expertise van Cognizant waardevol zijn voor al onze IT-operaties en een bijdrage leveren aan onze prestaties op het circuit.”