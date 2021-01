Marko rekent zich niet rijk: "Mercedes ging niet voluit in slotrace"

Waar Verstappen de afsluitende Grand Prix van het Formule 1-seizoen 2020 domineerde, oogde Mercedes opvallend tam. Bij vlagen zelfs wat machteloos. De verklaring werd in de continue progressie van Red Bull gezocht en misschien nog wel meer in het terugschroeven van de krachtbronnen achterin de bolides van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. "Ik weet dat Mercedes zichzelf heeft afgeremd", laat Marko tegenover het Duitse F1-Insider weten. "Dat heb ik de euforische Engelsen in ons team ook al verteld."

Reden tot euforie is er volgens de 77-jarige topadviseur uit Graz niet. "Wij zullen onze ontwikkeling niet aanpassen of vertragen. Wij blijven volop doorontwikkelen, alsof we een achterstand goed moeten maken." Dat ontwikkelen heeft Red Bull vorig jaar ook volop gedaan. Waar Mercedes eventuele upgrades achter de hand heeft gehouden voor de start van het nieuwe seizoen, heeft Red Bull de doorontwikkelingen juist meteen meegenomen naar het circuit. "We zijn in de loop van het seizoen 2020 dichterbij gekomen. De tweede race in Bahrein hadden we ook al kunnen winnen, als Max niet van de baan was getikt door Leclerc."

Marko is dus niet euforisch, maar zoals gebruikelijk wel voorzichtig optimistisch over wat voor hem ligt. "Wij denken dat we het verlies aan downforce, een gevolg van de nieuwe regels, grotendeels kunnen opvangen. Maar dat gelooft ieder team natuurlijk." Red Bull denkt daarmee beter uit de startblokken te kunnen schieten in 2021, al houdt Marko ditmaal een verstandige slag om de arm: want wat doet Mercedes in de wintermaanden? "Wij zijn zelf beter voorbereid, maar we moeten natuurlijk nog wel afwachten waar Mercedes mee komt."

Naast het doorontwikkelen van de RB16, voor zover het reglement dat toelaat, hoopt Marko een iets betere motor van Honda te krijgen. "Honda geeft ons positieve signalen. Tot dusver hebben ze alle woorden waargemaakt", voegt hij bij Auto, Motor und Sport toe. "Vorig jaar kwamen we doorgaans zo'n drie tienden tekort. We hopen natuurlijk dichterbij te komen. Mercedes heeft de laatste tijd wat problemen met de betrouwbaarheid gehad, hopelijk moeten ze de focus daar iets meer op leggen dan op het vinden van extra vermogen. Dat kan de boel misschien iets dichter bij elkaar brengen."

