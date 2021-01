Norris: McLaren profiteerde van vriendschap en rivaliteit met Sainz

McLaren begon in 2019 met een geheel nieuwe line-up aan het seizoen, waarbij debutant Norris werd gekoppeld aan de van Renault overgekomen Sainz. De heren ontwikkelden in de afgelopen twee seizoenen een goede vriendschap en waren op de baan bovendien zeer aan elkaar gewaagd. Samen zorgden ze ervoor dat de Britse renstal in het eerste jaar van hun samenwerking beslag legde op de vierde positie in het constructeurskampioenschap, terwijl ze McLaren afgelopen seizoen naar de derde plaats in het kampioenschap loodsden. Een goede combinatie van rivaliteit en vriendschap hielp daarbij, vermoedt Norris.

“Voor Carlos naar McLaren kwam had ik nog nooit met hem gesproken. Ik kende hem niet en wist niet hoe hij was”, vertelde hij aan Motorsport.com. “Uiteindelijk werden we naast de baan goede vrienden, maar we waren daarnaast ook goede teamgenoten en felle tegenstanders van elkaar. We wilden het team vooruit helpen, races winnen en werkten in harmonie samen, maar we waren onderling ook zeer competitief. Het werkte gewoon goed als teamgenoten, maar ook als concurrenten. Ik denk dat we de perfecte combinatie van beide zaken hadden.”

Na twee seizoenen komt er echter een eind aan de samenwerking tussen Sainz en Norris. Sainz verkast naar Ferrari voor de komende twee seizoenen en wordt bij McLaren vervangen door Daniel Ricciardo. De Australiër lijkt ook goed op te kunnen schieten met de 21-jarige Norris, wat intern wederom voor een goede sfeer zou kunnen zorgen bij het in Woking gevestigde team. Toch weet Norris dat het onmogelijk is om een samenwerking zonder onderlinge spanningen te bewerkstelligen, omdat iedere coureur zichzelf ten doel stelt om zijn teamgenoot te verslaan.

“Er is altijd spanning tussen teamgenoten - zelfs als iemand zegt dat dit er niet is. Soms probeer je het misschien een beetje te verbergen, dat gold ook bij mij en Carlos”, erkent Norris. “Hoewel we altijd vrolijk leken en goed met elkaar leken op te schieten, waren en genoeg momenten dat we elkaar haatten. Je wil niet toegeven aan je teamgenoot en je wil er niet slecht uitzien. Je teamgenoot is de laatste gast door wie je verslagen wil worden. Zelfs als je een lach op je gezicht tovert, haat je ze soms diep van binnen omdat ze snel zijn, dingen doen die jij moeilijk vindt of omdat je soms hun niveau niet haalt.”

