Schumacher: “Ga perfect voorbereid aan seizoen beginnen”

Ruim voor de start van het F1-seizoen 2021 heeft de Formule 1 alweer de nodige veranderingen doorgevoerd aan de kalender. Vanwege het coronavirus en de verplichte quarantaine bleek het niet mogelijk om op 21 maart te beginnen in Australië en dus is die race verplaatst naar 21 november. Ook de Grand Prix van China is voorlopig van de kalender gehaald en staat naar verluidt nu op de reservelijst. De Grand Prix van Bahrein op 28 maart is nu de eerste race van 2021 en als gevolg daarvan is ook de wintertest, die tussen 2 en 4 maart gehouden zou worden in Barcelona, naar het Bahrain International Circuit verplaatst. Er wordt nu op 12, 13 en 14 maart getest.

Debutant Mick Schumacher kijkt met gemengde gevoelens naar de latere start van het seizoen. “Natuurlijk keek ik heel erg uit naar de seizoensouverture in Australië, maar tegelijkertijd is er op deze manier iets meer tijd om me voor te bereiden”, vertelde de 21-jarige aan persbureau DPA. Het uitstellen van de GP van Australië heeft volgens hem overigens geen invloed op de voorbereidingen voor zijn F1-debuut. “De huidige fase draait om het leggen van een basis voor het seizoen. De veranderde kalender verandert voor mij verder niets, en bovendien geldt dat iedereen in hetzelfde schuitje zit.”

Schumacher maakt als regerend Formule 2-kampioen de overstap naar de F1, waarbij hij uitkomt voor het Amerikaanse Haas F1. Het coronavirus maakt het echter lastig om fysiek aanwezig te zijn bij zijn werkgever. “Via videoconferenties sta ik alsnog veel in contact met het team”, stelt de Duitser. Verder besteedt hij op dit moment veel tijd aan de fysieke voorbereiding op het aanstaande F1-seizoen. De focus ligt daarbij zowel conditie als kracht, terwijl er ook gewerkt wordt aan concentratie en coördinatie. Dat gaat volgens Schumacher zijn vruchten afwerpen als hij in Bahrein zijn eerste F1-race rijdt: “Ik zal perfect voorbereid aan het seizoen beginnen.”