Bottas kopieert Rosberg niet: "Geen mentale spelletjes met Hamilton"

Maar Bottas is in bijna alle opzichten het tegenovergestelde van de man die hem in dienst van Mercedes voorging. Waar Bottas door teambaas Toto Wolff al eens als 'de ideale wingman' werd omschreven, had Rosberg meermaals maling aan een bedachte rolverdeling of bij vlagen zelfs aan het teambelang. De 23-voudig Grand Prix-winnaar wenste zichzelf zeker niet weg te cijferen. Het leverde op maar ook naast de baan een felle strijd op met teamgenoot Hamilton.

Alhoewel die aanpak uiteindelijk - samen met andere factoren, zoals een DNF van Hamilton in Maleisië - heeft geleid tot een wereldtitel, denkt Bottas niet aan kopiëren. "Ik denk dat onze kracht als team juist is dat we ook echt als team samenwerken", stelt hij tijdens een exclusief interview met Motorsport.com. "Natuurlijk racen we hard tegen elkaar, maar daar blijft het dan ook bij. Wij weten namelijk dondersgoed dat het team alleen maar beter kan worden van een goede, onderlinge samenwerking. Daardoor zal ik geen data verbergen voor hem of soortgelijke dingen doen. Zo'n goede teamgeest wordt in de sportwereld in mijn optiek vaak onderschat, het is erg belangrijk om de motivatie te behouden en geen conflicten te krijgen."

'Ik ben geen Rosberg, ik wil op mijn eigen manier winnen'

In dat opzicht wil Bottas vooral op een chique manier presteren en zeker niet alles uit de kast halen om Hamilton te verslaan. "Er is al vaak tegen mij gezegd dat ik mezelf moet veranderen en dat ik een soort Nico Rosberg moet worden. Maar ik ben geen Nico Rosberg. Ik wil met mijn prestaties op de baan spreken en alleen op een eerlijke manier racen." Daarnaast is Bottas van mening dat een Rosberg-achtige aanpak helemaal niet werkt. "Ik ken Lewis nu aardig goed en weet dat het geen enkel voordeel oplevert om mentale spelletjes te spelen. Natuurlijk zou het wel eens vervelend voor hem kunnen zijn, maar ik verspil daar ook mijn eigen energie aan. Bovendien denk ik dat zo'n aanpak hem alleen maar boos maakt en dat hij daardoor nog beter gaat rijden. Ik wil winnen op mijn eigen manier, dat is en blijft mijn doel."

Bottas blijft dus voortborduren op de ingeslagen weg. Toch moet hij oppassen dat die weg na 2021 geen doodlopende weg blijkt te zijn. George Russell zit in het laatste jaar van zijn Williams-contract en is een serieuze kanshebber om het Mercedes-zitje in 2022 over te nemen. Bottas weet dan ook dat de tijd tikt. "Maar ik blijf steeds nieuwe dingen proberen. Ik kijk daarbij altijd naar de toekomst en weet dat er nog steeds kansen zullen komen. Tegelijkertijd zijn die kansen ook weer niet oneindig. Ik weet dat ik niet nog vijftien seizoenen krijg om Lewis te verslaan. Komend seizoen moet ik er echt alles aan doen", voelt Bottas dat de druk op de ketel staat.

VIDEO: Zit het er überhaupt wel in bij Bottas? Dit en meer in een uitgebreide F1-analyse van Tom Coronel