Norris grapt na P2: “Mooi voor al die McLaren-fans in het oranje”

De Red Bull Ring blijkt uitstekend jachtterein te zijn voor Lando Norris. De Brit pakte er vorig jaar zijn allereerste podiumfinish in de Formule 1 en ook dit jaar trakteert hij er zichzelf weer op een primeur. In een ijzersterke kwalificatie gaf de McLaren-coureur slechts 0.048s toe op de tijd van polesitter Max Verstappen, wat Norris de tweede startplek voor de Oostenrijkse Grand Prix opleverde.

Het is voor het eerst dat Norris zich op de voorste startrij van een Formule 1-race heeft weten te kwalificeren. Het team van McLaren keert daarmee voor het eerst sinds de Grand Prix van Brazilië 2012 terug op de voorste startrij, toen Jenson Button en Lewis Hamilton de renstal uit Woking de volledige eerste startrij bezorgden. Norris wist daarmee onder andere af te rekenen met de tweede Red Bull van Sergio Perez en de beide Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, terwijl teamgenoot Daniel Ricciardo wederom strandde in Q2 op een teleurstellende dertiende plek.

“Dit was cool”, jubelde Norris na afloop. De Brit had zich vorige week voor de Grand Prix van Stiermarken al als vierde weten te kwalificeren in Oostenrijk, maar deed daar nu dus nog eens een schepje bovenop: “Na de laatste race wilde ik nog een extra stap zetten, maar het zijn er twee geworden. Dit is echt mooi, het levert ons een goede uitgangspositie op voor de race morgen.”

"Een van m'n beste rondjes ooit"

Norris liet direct na afloop van zijn rondje over de boordradio weten dat hij er alles uit had gehaald, alvorens hij van zijn engineer kreeg te horen dat hij zich op de voorste startrij had gekwalificeerd. “Het is waarschijnlijk één van mijn beste rondjes die ik ooit heb gereden. Het was echt een heel erg goed gevoel.”

“De race gaat morgen heel erg lastig zijn, maar we hebben het vandaag zo goed mogelijk gedaan als maar kon. Ik weet niet hoever we van de pole af staan. Pole is een hele lastige opgave, maar ik ben echt blij met P2.”

De tweede tijd van Norris kon rekenen op flink wat gejuich van de fans op de tribunes in Oostenrijk, die dit weekend voor een groot deel gevuld zijn met in het oranje gehulde Max Verstappen-fans. Norris denkt daar zelf echter anders over: ‘Het is extra mooi voor al die fans hier in het oranje. McLaren-fans, niet fans van Max”, sloot de Brit af met een grap.