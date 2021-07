Verstappen kritisch ondanks pole: "Nooit meer als eerste naar buiten"

Verstappen begon het tweede raceweekend op de Red Bull Ring als torenhoog favoriet, maar zag Mercedes op vrijdagmiddag nog even langszij komen. De Limburger waarschuwde dat de zwartgemaakte Zilverpijlen een belangrijke stap hebben gezet, maar nam het initiatief een dag later zelf weer over. Verstappen gaf zijn visitekaartje af in de derde training en ging tijdens de kwalificatie vrolijk verder. Zo was hij in ieder deel van de beslissende tijdstraining bovenaan de tijdenlijst te vinden. Verstappen begon voortvarend, overleefde Q2 gemakkelijk op mediums en wilde de puntjes in het laatste gedeelte op de i zetten.

'Nooit meer als eerste naar buiten'

Dat laatste is ogenschijnlijk ook gelukt door pole te pakken met 1.03.720. Het leidde tot massaal gejuich op de tribunes - hetgeen de Formule 1 danig heeft gemist - maar niet tot tevredenheid bij Verstappen zelf. "Laten we nooit meer als eerste naar buiten gaan. Dit was echt vreselijk", liet de Nederlander via de boordradio weten aan het team. Nadat hij te horen kreeg dat pole alsnog binnen is en de eerste Mercedes op P4 staat, vervolgde de Red Bull-coureur. "We hebben nog wel steeds pole ja, maar laten we hier later nog eens over spreken."

Volgens Verstappen had er nog meer in het vat gezeten. Niet voor niets was het verschil met naaste belager Norris minimaal: slechts 0.048 van een seconde. "Het ging behoorlijk slecht om eerlijk te zijn. Ik ben blij dat ik eerste sta, maar niet met de manier waarop. Daar moeten we zeker nog naar kijken", liet Verstappen meteen na de kwalificatie optekenen. Tijdens de persconferentie verduidelijkt hij zijn standpunt tegenover onder meer Motorsport.com Nederland: "In Q1 en Q2 verliep alles heel soepel. Maar in Q3 blokkeerde ik een wieltje in bocht 3 bij mijn eerste poging. Tijdens de tweede runs was ik de eerste auto op het circuit en verloor ik veel tijd op de rechte stukken. Daardoor kon ik mijn tijd, zelfs met een beter optreden in bocht 3, niet meer verbeteren."

Buitenkansje op zondag?

Aan het eindresultaat verandert het niets. Verstappen staat voor het derde weekend op rij met de pole-position award van Pirelli in zijn handen kan zondag wellicht een slag(je) slaan in de titelstrijd. Zelf wil de hoofdrolspeler niet op de zaken vooruitlopen. "De compounds zijn dit weekend een stap zachter, dus het zal niet makkelijk worden om die te managen. Maar goed: we moeten gewoon de focus op onszelf houden en onze eigen race rijden. Natuurlijk gaan we voor de winst, maar dat zal niet heel makkelijk worden", houdt de WK-leider nog een slag om de arm. Hij mag, net als Norris en de rivalen van Mercedes, trouwens op de mediums starten.

