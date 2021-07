Hamilton na kwalificatie: "Wordt makkelijke overwinning voor Max"

Mercedes en Lewis Hamilton kregen vorig weekend in de Grand Prix van Stiermarken op dezelfde Red Bull Ring al een pak slaag. Max Verstappen reed op het thuiscircuit van zijn werkgever eenvoudig naar zijn veertiende F1-overwinning en vergrootte zo zijn voorsprong in het kampioenschap. Hamilton had gehoopt dat hij er een week later dichter bij zou zitten, maar waar de Engelsman vorige week nog vanaf de tweede startplek – vlak achter Verstappen – mocht vertrekken, rest deze week niet meer dan een vierde plek op de startgrid.

“Het is een nog grotere uitdaging dan vorige week al het geval was, en we hebben nog steeds te weinig tempo”, legde Hamilton na afloop uit. Waar hij het precies had verloren ten opzichte van Verstappen kon hij nog niet zeggen. “Ik heb alles geprobeerd om meer uit de auto te halen. Het is gewoon het onderliggende tempo waar we op dit moment mee zitten. We zullen echt wat meer vermogen moeten vinden in de volgende races.” Dat laatste kan echter niet door een 'performance upgrade' aan de krachtbron, zoiets is immers verboden.

Hamilton gaf ook meteen maar aan dat hij zondag in de race geen schijn van kans heeft. “Als het gaat om pure snelheid, dan is het zeker uitgesloten”, legde de Mercedes-coureur zich al bij voorbaat bij een Red Bull-overwinning neer. “Die jongens hebben ten eerste twee auto’s waar ik voorbij moet zien te komen en ze zijn drie tienden sneller dan wij zijn. Ik heb het idee dat ze hun auto dit weekend weer verbeterd hebben. Ik zou zeggen dat het een makkelijke overwinning voor Max wordt. Ik denk dat het voor ons zaak is om te kijken of we in ieder geval Perez voor kunnen blijven en om te proberen de schade dit weekend te beperken.”

Dat niet alleen de Red Bulls van Verstappen en Sergio Perez voor Hamilton staan, maar ook Lando Norris in zijn McLaren sneller was, kwam als een verrassing voor de Mercedes-coureur. “Ik weet niet of McLaren een upgrade heeft meegebracht, maar ze zijn vandaag megasnel, dus geweldig werk van Lando. We moeten ons gewoon proberen te verbeteren.”