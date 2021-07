Horner begrijpt kritische noot Verstappen: "Maar wel topdag voor ons"

Voor het derde weekend op rij heeft Red Bull Racing pole-position te pakken met Verstappen. Reden tot tevredenheid, al was de WK-leider na afloop ook kritisch. Zo liet hij via de boordradio weten dat het team 'nooit meer als eerste naar buiten moet gaan' en herhaalde hij dat in andere bewoordingen tijdens de persconferentie. "Max kijkt altijd naar iets extra's. Voor zijn gevoel zat er vandaag nog meer in de auto", reageert Horner. "Hij blokkeerde een wieltje tijdens zijn eerste run en daardoor wilden wij hem vrije lucht geven voor de tweede poging."

Het verklaart waarom Verstappen als eerste van de kanshebbers naar buiten werd gestuurd. "Maar als je de eerste man op de baan bent, moet je als het ware een gat in de lucht creëren. Daarmee gaven we Lando een slipstream en daar was Max aan het eind een beetje gefrustreerd over", vervolgt Horner zijn uitleg tegenover Sky Sports. "Maar al met al is dit wel een fenomenaal optreden van ons team. Dat Checo ook voor de Mercedes-coureurs staat, maakt het alleen maar mooier." Dat laatste geldt ook zeker voor de aanwezigheid van fans, voor het grootste gedeelte in oranje gehuld. "Je vergeet bijna wat de fans toevoegen, we hebben hen er zo lang niet bij gehad. Maar Max heeft een enorm loyale achterban. Het geluid dat zij maakten toen hij pole greep... Waar je ook was op het circuit, je kon de Nederlandse fans overal horen. Het is geweldig voor de Formule 1 om de fans weer op het circuit te hebben."

Sneer naar Mercedes over motorische verschillen

Eveneens geweldig voor Red Bull is dat Lando Norris zondag een buffertje vormt tussen Verstappen en de eerste fabriekscoureur van Mercedes. Horner kan het in dat opzicht niet laten om nog even een sneertje uit te delen aan de formatie van Toto Wolff. "Het was erg close met McLaren en dat zegt volgens mij genoeg over de Mercedes-motor. Die motor doet het in ieder geval prima achterin de McLaren, zij hebben een indrukwekkende topsnelheid. Ik weet dan ook zeker dat zij een factor van belang worden en dat geldt ook voor het weer. Maar goed, het is in ieder geval een geweldige uitgangspositie om beide auto's voor Mercedes te hebben."