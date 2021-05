McLaren: "Nooit verwacht" dat podium in Monaco mogelijk was

Terwijl Ferrari ijzersterk voor de dag kwam, dacht McLaren een lastig weekend te krijgen in de straten van Monte Carlo. Het gat bleek uiteindelijk minder groot dan gedacht. Teambaas Andreas Seidl was natuurlijk erg blij met Norris, die weer een podium pakte namens de Britse formatie.

“Wat betreft ons racetempo had ik nooit gedacht dat we zo dicht achter Mercedes, Red Bull en Ferrari zouden zitten”, verklaarde Seidl. “We hebben al het hele seizoen problemen met de langzamere secties, wat dat betreft was Monaco heel erg hoopgevend. De mensen op de fabriek, die werken aan engineering en productie, hebben hier een groot aandeel in. We moeten hen bedanken. Ze hebben deze winter geweldig werk geleverd en hebben ons ook nu weer voorzien van goede updates.”

Dat McLaren uitgerekend in Monaco een podium scoorde en zo de schade beperkte ten opzichte van Ferrari, was opvallend. De Italiaanse fabrikant kwam namelijk ijzersterk voor de dag in de trainingen en kwalificaties. Seidl gaf toe dat Ferrari een flinke slag had kunnen slaan in de strijd om de derde plek bij de constructeurs: “Voor het kampioenschap was het natuurlijk heel gunstig wat er voor ons gebeurde, zeker nadat Ferrari op donderdag en zaterdag zo sterk was. Het risico dat we veel punten zouden verliezen was best groot. Natuurlijk hebben we geprofiteerd van de pech bij Charles, dat wens je je concurrenten natuurlijk niet toe. Maar het is belangrijk dat we profiteren van de kansen die we hebben en dat is gelukt. Lando maakte een geweldige indruk, het team heeft op strategisch vlak ook uitzonderlijk goed werk geleverd.”